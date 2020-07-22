MLB／總教練、隊友力挺下跪 巨人戴維斯：意義非凡

舊金山巨人在昨天與奧克蘭運動家熱身賽前播放國歌時，包括新任總教練凱普勒（Gabe Kapler）和球員戴維斯（Jaylin Davis）等人一同單膝下跪，表達對於平權運動的支持，對於在播國歌時下跪的決定獲得隊友和教練的迴響，戴維斯在今天坦言，這件事對於他的人生來說有很不同的意義。

種族平權運動過去兩個月來成為美國國民最關心的社會議題，其中巨人美籍非裔球員戴維斯以及總教練凱普勒也都透過個人身份為此發聲，而近日戴維斯更在與家人通電話後，決定在昨天的比賽前單膝下跪表達立場，而這樣的舉動也獲得了包括總教練凱普勒在內的巨人成員支持與追隨，讓戴維斯直言相當感動。

「他們讓我有足夠的勇氣去做這件事，這確實意味著很多。」戴維斯透露，凱普勒一直以來都與他進行種族主義的社會問題進行交流，並在昨天賽前打給他詢問他的想法，最後更跟隨戴維斯單膝下跪，成為大聯盟史上首位在播放國歌時下跪的總教練，「我們在春訓營地時就一直在討論這件事，因為我們都想讓大家知道，我們並不會因為棒球的回歸就把所有事情推向一旁。」

包含教頭在內，巨人隊多名球員參與單膝下跪運動表達平權訴求。 美聯社

26歲的戴維斯在去年才展開個人生涯首個大聯盟賽季，他坦言一開始確實相當擔心自己的身份是否適宜做這件事，不過教練和隊友都在背後支持著他，「他們告訴我不要擔心自己是一年級生或是什麼身份，如果我覺得這樣做是對的，那我就應該去做。得到凱普勒他們的支持，讓我感到更加自在，甚至過去一同在雙城打球的球員也發訊息給我，其中包括一些老教練，他們都支持著我。」

而運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）曾在2017年時見證當時的球隊捕手麥斯威爾（Bruce Maxwell），成為大聯盟史上首位在播放國歌時單膝下跪的球員，對於昨天對手巨人的舉動，他說：「如果我們的球員也這樣做，我也會給予支持，和平的抗議取決於個人，我也這樣告訴我們的球員，所以這並未讓我感到訝異，我認為未來將會看到更多這樣的狀況。」