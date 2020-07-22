MLB／強襲球後首度投打練習 田中將大8月1日先發

紐約洋基日籍強投田中將大在日前練習賽遭到強襲球擊中頭部後，今天進行了首度的投打練習，而他也預計在錯過洋基開季後的第一輪輪值後，於台灣時間8月1日出戰波士頓紅襪的比賽中登板先發。

田中將大在本月初於隊內練習賽中，遭到隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）打出的強襲球擊中頭部右側後倒地，送醫後一度出現腦震盪現象，不過在身體並無大礙的情況下隨即就出院並向球迷報平安。

而今天則是他在遭遇強襲球擊中頭部後，第一次進行投打練習，雖然在一局20球中投出兩次保送，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）強調，田中將大在傷後的狀態仍舊相當好，「他真的很強壯，直球同樣有活力。」

田中將大在今天首度面對打者時並未使用防護網，他透過翻譯表示，只要狀況沒有問題，他將會做好隨時上場的準備，「在我投出第一球後，一切就恢復正常、回到正軌了。」

31歲的田中將大生涯前六個賽季合計拿下75勝43敗，今年他也將進入合約年，在無法參與第一輪輪值的情況下，洋基也將安排左投派克斯頓（James Paxton）頂替他的先發工作。