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紅襪巴德歸來之路 2020年最勵志故事

聯合新聞網 / 林煒珽
巴德曾經是紅襪備受期待的年輕火球派好手，但在被下放小聯盟之後，足足花了7年多才投回大聯盟！ 歐新社資料照片
巴德曾經是紅襪備受期待的年輕火球派好手，但在被下放小聯盟之後，足足花了7年多才投回大聯盟！ 歐新社資料照片

在2020這個苦難之年，人人都需要一個好故事。而今年對運動迷來說，前紅襪火球男巴德（Daniel Bard）重回大聯盟，就是最滿滿正能量的故事。沒有之一。

有媒體記者在美國上星期五問他心情如何，「我從2010年就不曾有過這種感覺了。」那種開季前的焦慮、期待、興奮，都回來了，尤其是在相距2654天後，再度重回大聯盟，35歲的巴德還沒意會過來，他真的又能站上大聯盟的投手丘了。

巴德是個天生的投手料，在北卡唸高中時就是個明星級投手，洋基隊在他高中畢業後馬上就選了他，但第26輪的簽約金沒打動他，他決定去體育名校北卡大，果然三年後行情更高，紅襪隊在2006年選秀首輪就選了這位6呎4吋的高大投手。

巴德在職棒第一年當先發投手的成績並不理想，但隔年轉為後援反而由黑轉紅，在2A到3A的自責分率都低於1.51，在進入紅襪體系不到三年就拼上了大聯盟。2009年還是菜鳥的巴德就成為牛棚主力，K9值高達11.5，在近50局的投球中，自責分率有3.65的高水準。

2010和2011賽季是巴德生涯的高峰，他成為在終結者派伯邦（Jonathan Papelbon）前面登板的佈局投手，是那個無人出局，一三壘有人時，總教練會放心派上場的那種投手，你相信他可以上去飆個兩K，然後無失分退場的三振高手。在那個100英里火球還很罕見的年代，巴德就配備這個重裝武器。這兩年巴德在147.2局的投球中，只被打91支安打，WHIP值不到1。在2011年，他一度寫下連續25次出賽零失分的紅襪隊史紀錄，成為大聯盟頂級的救火隊。

巴德+派伯邦(圖)的後援組合，在同時期可是不會輸給洋基的張伯倫+李維拉。 歐新社資料照片
巴德+派伯邦(圖)的後援組合，在同時期可是不會輸給洋基的張伯倫+李維拉。 歐新社資料照片

雖然紅襪在2011年九月，發生了著名的大崩盤事件，導致錯失季後賽的席次，而巴德也在這個月失速，自責分率一下子比前一個月的3.27暴漲到10.64，但或許可以將此急殺歸咎於之前的操勞過度，因為他的球速還是能維持100英里，三振率也還是每九局9K的高水準。

當派伯邦在2012年季前以自由球員身份加入費城人後，照理巴德應該是接任的第一人選，但紅襪不知哪根筋不對，居然把他調到先發投手輪值去。這成為巴德生涯最大的敗筆，因為他的球速一下子就掉了6英里，接下來他的自信和好球帶接連消失。他在大聯盟的最後一次先發是在2012年6月3號，在短短1.2局就失5分，雖然只被打1支安打，但卻丟出6次保送。

紅襪隊發現他們犯了大錯，趕緊把巴德放到小聯盟的牛棚做調整，但傷害已經造成，巴德已經整組壞了了，變成一個投球機制走樣、毫無自信可言的敗戰公雞，當他八月底重回大聯盟時，還是無法戰勝心魔。這一年他的每九局保送高達6.5次，和前三年的2.6次相比，幾乎不是同一個人。

巴德(右)在紅襪體系的養成都是以後援為主，隨意將他推上先發火線後，信心遭到無情的打擊而崩潰，再也無法找回手感。 歐新社資料照片
巴德(右)在紅襪體系的養成都是以後援為主，隨意將他推上先發火線後，信心遭到無情的打擊而崩潰，再也無法找回手感。 歐新社資料照片

2013年，對紅襪迷來說，是難忘的冠軍年，對巴德來說也是。不是因為他也拿到了冠軍戒指，而是他在這年離開了大聯盟。4月27號，他最後一次走下大聯盟的投手丘........直到今年的奇蹟發生。

巴德在被紅襪釋出後，他沒有放棄，前總管艾普斯坦（Theo Epstein）邀請他來小熊試試，後來還有游騎兵、紅雀、海盜、大都會隊......共八支球隊，但都沒效果。被逼到牆角的巴德甚至一度跑去波多黎各打冬季聯盟，結果在僅僅三場出賽中，留下了自責分率189.0的難堪成績。只有一次出局，但卻有9次保送，4次暴投，加上3次觸身球。

在五年的苦苦掙扎後，2017年巴德終於放棄再投球的夢想，接受了響尾蛇隊的邀約，當了他們的心理技巧教練。「我很幸運地有響尾蛇隊提供工作機會給我，」巴德說，「我不是個專業的心理學家或運動心理專家，我有的只有自身的經驗，和我為了解決我自身問題所讀過的書。我和這些小聯盟選手當朋友，去了解他們，他們想要達成的目標。我可以跟他們講，對，很辛苦，我知道這種感覺，要撐下去。我沒有單一解方，我沒辦法實際解決他們的問題。」

巴德和這些小聯盟選手建立關係的方法之一，就是跟他們傳接球。傳著傳著，在去年年中時，「有些響尾蛇的大聯盟和小聯盟選手開始跟我說，誒，你的球很不錯喔。我只是好玩，沒有丟出好球的壓力，當他們說，『你該再試試挑戰大聯盟』，我都一笑置之。」

巴德的奮戰精神，足以比美前隊友「抗癌鬥士」列斯特(圖)。 歐新社資料照片
巴德的奮戰精神，足以比美前隊友「抗癌鬥士」列斯特(圖)。 歐新社資料照片

在今年一月時，巴德在投手丘上，已經可以投出95英里左右的速球，而且可以投進好球帶。「我八年來不曾投得如此輕鬆過，」從去年開始萌芽的重回大聯盟希望，成為一個確切的目標。結果洛磯隊上鉤了，在二月春訓時邀他來試投，還真的有模有樣。雖然疫情讓春訓提前終止，但「這反而讓我因禍得福，我回到南卡的家裡，剛好也有一群好手也在這邊，」巴德說，「我們有個球場可用，讓我可以對一些大聯盟到3A等級的打者投BP，結果得到的回饋都很好，讓我對我投球的內容更有自信。」

上星期五，釋出麥基（Jake McGee）和蕭恩（Bryan Shaw）兩位資深牛棚的洛磯隊，打了通電話給巴德，告訴他洛磯開季的30人名單中有他。如果他在洛磯的開幕戰就能上場，那距離他上次在大聯盟投球，已經有七年又84天了，小朋友都上小學二年級了，35歲的巴德最後終於講出他重回大聯盟的感想，「如果真有的話，就是我以經滿習慣在空蕩的球場比賽了，你看我以往的經歷。」

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