大聯盟終於要開打 夢幻遊戲調兵要快、狠、準

美國職棒大聯盟在經過世紀黑死病疫情和貪心自私的聯盟與工會鬥爭後，終於將在美東時間23日晚間於美國首府華盛頓國民隊主場開打，這是讓人感動、慶幸與值得珍惜和反省的時刻。最新的消息是美國這次抗疫的英雄與專家佛奇醫師(Dr. Anthony Fauci)，將於開季日當天在華盛頓國民隊主場受邀開球，傳統上，在球季開賽當天都是邀請美國總統前往大華府不管是國民隊還是以前巴爾地摩金鶯隊主場做開球，這次找了佛奇醫師來開球而沒找總統，其背後的政治涵義相當有趣。

美國在這次疫情中「不負」大國風範，無論是在確診率與死亡率都居世界之冠，截至21日累積死亡人數達14萬3000多人，去年華盛頓國民隊在10月底拿下隊史上第一次世界大賽冠軍時，沒有人想到幾個月過後美國本土居然會發生這樣的浩劫。

死亡14萬多人中間應該有不少棒球迷，其中很多已逝者萬萬也沒料到，那世界大賽系列戰卻會是他們人生中的最後一次。因此大聯盟總部要是會做宣傳、能機會教育、賺人熱淚的話，在23日開賽前應該要為美國新冠逝者辦簡短的哀悼會。那怕是短短的幾秒，會讓美國球迷的心靈更感到珍惜與成長。

因為今年的大聯盟賽事無法讓觀眾進場，所以在收視率和夢幻棒球遊戲的參與方面都預期會增長，畢竟對於像筆者這樣的球迷狂徒，收看電視和夢幻棒球更是必須的，一方面忍得太久了、二方面這兩項介面是唯二能讓我們渴望棒球的玩家，真正感到藉慰的方式。

大聯盟新球季即將開打，水手隊外野手史密斯(左)和內野手高登(右)戴著口罩練習，表情相當沉重。 美聯社

由於大聯盟今年只讓每隊打60場比賽，因此對於比賽的認知和攻略方針就簡單的三個字：快、狠、準。在自由球員盤上或交易時下手決定要快；每名玩家手上的資金在出手時要狠、要闊要大方；當然在快狠動作前預判要準確，例如芝加哥白襪隊的超級新秀外野手羅伯特(Luis Robert)值不值得在前五到六輪下手？那洛杉磯道奇隊的萬能新秀勒克斯(Gavin Lux)呢？以往大聯盟打正規162場比賽、20餘周的夢幻賽程像是一場馬拉松，有的是時間去做調整與變化，但今年玩家的心態應該是像是百尺衝刺一樣，Day 1 means All Out！

因為賽程少，玩家沒有太多時間去觀察一些自由球員，以前需要花個約一周的時間去觀察一名沒沒無聞的球員和他近期火熱的手感是否是來真的？在今年的夢幻賽事中必須在一兩天內就要做出反應。舉個例子，在2016年球季時，休士頓太空人隊的新秀一壘手懷特(Tyler White)在春訓時表現優異，在季賽前就被指名上開季名單、擔任先發一壘手或指定打擊。

懷特在當季三月與四月時手感發燙，整體攻擊指數達0.814接近進攻模範球員，尤其季賽首六場比賽其打擊率高達5成56、上壘率、長打率都是屬大砲型檔次的。當然後來進入五月份懷特的手感降溫、三振率一直上揚，最後回歸小聯盟、乃至去年太空人不要他了，把他交易到洛杉磯道奇隊去。

新球季即將開打，受疫情影響不但賽程少了102場，現場沒有任何觀眾之外，在其他地方也將有很多改變，例如迎接打出全壘打的隊友可能沒有擊掌動作了！ 美聯社

但是懷特要是將當年的短暫優異表現拿到今年即將開打的球季，他可以幫玩家爭取到一周的勝利。而一周的勝利對於今年夢幻棒球玩家來說超級重要。因為若從7月23日開打至9月27日結束正規季賽，也就只有九周，末端去掉兩周(或三周，有些玩家希望多一些季後賽對戰)的季後賽程，所有玩家只有約七或六周次的比賽與球員調整，如果想要在自由球員盤上作改進或交易，也就只有最多七次的機會。不但競爭激烈而且反應必須要快，沒有太多時間做評估與觀察。

更重的是比賽前三周就應該決勝負了，前四周將定季後賽資格生死，一名玩家要是在8月中前能拿下三連勝，季後賽資格就時有譜了，相反地，一開季拿下三連敗的話，本季將差不多可以當「死魚」了。

另外就先天來說，包含剛交易至道奇隊的大投手普萊斯(David Price)、亞利桑納響尾蛇的李克(Mike Leake)、兩兄弟投手羅斯(Tyson & Joe Ross)、國民隊辛默曼(Ryan Zimmerman)等一群中等選手選擇放棄今年出賽，使得選秀盤上讓人熟悉的選手更少，而沒出名、待試煉的新秀等X因子增加，將會使得今年的夢幻棒球變得更為詭異與不確定。但只要有比賽，對於球迷和玩家來說還是好的。

手中握有普萊斯的夢幻遊戲玩家，請記得將他釋出，並找尋適合的替代球員。 美聯社

不過對外界來說，大聯盟棒球不若NBA採「泡泡防護層計畫」，也就是說各隊還是要走馬行船、到客隊打球，這將使得球員和隊職員感染病毒的風險增加，很怕的是只要有一名球員感染，各隊防堵不住形成擴散，那麼連60場比賽都打不完，最後宣布再次停賽，不但那將會是夢幻棒球又一次新危機，明年球季要準時開始開賽和即將上演的聯盟與工會CBA談判…….算了，先享受當下即將要開打的喜悅吧。