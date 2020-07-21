MLB／老虎夏訓刷掉19人 江少慶還要挺過7人淘汰名單

老虎隊今天公布夏訓第一波下放名單，共19人入列，台灣投手江少慶還留在大聯盟陣營中，持續朝生涯首度站上大聯盟努力。

大聯盟本周五就要開打，老虎的賽程從周六展開，最終開季30人名單也會在近日內揭曉，今天球團先公布第一波19人下放名單，多數都不令人意外，比較值得一提的人選為投手桑提亞戈（Hector Santiago）和布萊克伍德（Nolan Blackwood）。

日前官網預測開季30人名單，不在40人名單內的受邀球員中，點名四人有機會爭取牛棚位置，分別為江少慶、桑提亞戈、布萊克伍德、拉米瑞茲（Nick Ramirez），而現在桑提亞戈和布萊克伍德先被淘汰。

老虎夏訓名單目前還剩37人，到開季前還要淘汰7人，若江少慶能成功留在開季名單，將成為史上第17位站上大聯盟的台灣球員。