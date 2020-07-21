快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成熱身賽再敲安打 續存進開季名單本錢

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
效力印地安人隊的台灣好手張育成，持續在熱身賽展現火燙打擊手感，今天再度敲出安打。 法新社
效力印地安人隊的台灣好手張育成，持續在熱身賽展現火燙打擊手感，今天再度敲出安打。 法新社

效力印地安人隊的台灣好手張育成，持續在熱身賽展現火燙打擊手感，今天再度敲出安打，連兩場對外熱身賽在後段上場，都能把握機會表現，持續為自己累積前進開季名單的本錢。

印地安人今天在熱身賽對上海盜隊，張育成在第六局接替林多（Francisco Lindor）守游擊、打第三棒，第七局擔任首位打者，就敲出中間方向一壘安打，下一棒艾默爾（Jake Elmore）補上二壘安打，張育成跑回分數；印地安人在第八局續有攻勢，但這回在二壘有人的情況下，張育成敲出飛球出局。

張育成此役總計2打數敲出1安打、跑回1分，連續兩場對外熱身賽都在比賽後段替補上場，敲出安打建功。

張育成能否進入開季名單仍是未知數，日前官網預測名單並不看好他，但也認為以他在夏訓打出的亮眼成績，很可能在球隊一需要支援時就想到他。

張育成 印地安人

延伸閱讀

MLB／張育成打擊大爆發 總教練點出關鍵在屁股

MLB／三旅美小將拚開季 美媒都注意到了！

MLB／張育成炸裂夏訓第6轟 苦主：他是貝比魯斯嗎？

印人內野攻守兼備 張育成想出頭機會在二壘

相關新聞

MLB／張育成熱身賽再敲安打 續存進開季名單本錢

效力印地安人隊的台灣好手張育成，持續在熱身賽展現火燙打擊手感，今天再度敲出安打，連兩場對外熱身賽在後段上場，都能把握機會...

MLB／老虎夏訓刷掉19人 江少慶還要挺過7人淘汰名單

老虎隊今天公布夏訓第一波下放名單，共19人入列，台灣投手江少慶還留在大聯盟陣營中，持續朝生涯首度站上大聯盟努力。

MLB／史上首位單膝下跪總教練 巨人凱普勒力挺平權

美國反種族主義運動在過去幾個月來成為國內最受關注的社會問題，繼不少體育圈明星都公開倡導種族平權後，大聯盟舊金山巨人球員和...

MLB／防疫期間的真冠軍 國民邀美版陳時中為賽季開球

美國傳染病權威同時也是白宮防疫團隊成員的佛西（Anthony Fauci）博士，在今天傳出將受到華盛頓國民邀請為復賽賽季...

MLB／藍鳥商討共用主場 海盜證實並表歡迎

基於加拿大政府防疫考量，美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥無法於新球季在多倫多主場比賽。有報導指藍鳥正與匹茲堡海盜商討共用主...

MLB／率隊重返洋基球場 吉拉迪坦言熟悉又陌生

前紐約洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）在2017年卸下兵符後，今天首度以費城人主帥身份帶隊重返洋基球場，對於回...

MLB／才簽7年73億長約 天使瑞登恐趕不上開幕戰

大聯盟新賽季將在本周開打，不過洛杉磯天使在去年底以七年總價2.45億美元（約台幣73億元）簽下的新任三壘手瑞登（Anth...

MLB／二刀流回來了 大谷翔平確認下周一先發登板

天使隊日籍球星大谷翔平今天在隊內賽先發，投5局失1分、送出6次三振，賽後向外界宣告：「我準備好了！」他將以「二刀流」展開...

MLB／張育成打擊大爆發 總教練點出關鍵在屁股

在3月的春訓和7月的夏訓之間，印地安人陣中改變最大的球員，首推來自台灣的張育成，總教練法蘭柯納（Terry Franco...

疫情兇猛球員不安心 大聯盟等於在打另類假球

距離大聯盟開打只剩下四天不到，對望眼欲穿的球迷來說，能夠看到棒球歸來無論如何總是好事一樁。但對口口聲聲說沒觀眾進場就會虧錢的球隊老闆而言，心中難免五味雜陳。至於終於有球打有薪水入袋的球員們，此時心情恐

縮水球季增塞揚獎變數 後援投手機會來了！

大聯盟縮水的60戰賽季開啟了許多有別於一般賽季的可能性，近期不少棒球作家就在討論會不會出現單季四成打擊率的打者、老虎或其他弱隊有沒有機會因僥倖而成為黑馬、洋基或其他強隊是否可能因短期低潮而快速被逐出競

道奇想重回世界大賽 新投打雙雄成關鍵

在經歷將近四個月的等待之後，大聯盟終於要在下週開打了。去年拿下國聯最多勝的道奇隊依舊是奪冠熱門之一，戰力仍屬國聯最佳。在縮短的60場球季當中，道奇最大的看點除了季前交易來的巨星貝茲(Mookie Be

熱門新聞

中職選秀／全部48人入選 23名高中球員創新紀錄

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

中職／悍將第二輪就出手 郭俊麟感謝球隊願意等他

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

中職／六支首輪籤放榜 19歲少年強投余謙當兄弟

中職／包辦林子豪、何恆佑 統一獅選秀大豐收

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。