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MLB／張育成熱身賽再敲安打 續存進開季名單本錢
效力印地安人隊的台灣好手張育成，持續在熱身賽展現火燙打擊手感，今天再度敲出安打，連兩場對外熱身賽在後段上場，都能把握機會表現，持續為自己累積前進開季名單的本錢。
印地安人今天在熱身賽對上海盜隊，張育成在第六局接替林多（Francisco Lindor）守游擊、打第三棒，第七局擔任首位打者，就敲出中間方向一壘安打，下一棒艾默爾（Jake Elmore）補上二壘安打，張育成跑回分數；印地安人在第八局續有攻勢，但這回在二壘有人的情況下，張育成敲出飛球出局。
張育成此役總計2打數敲出1安打、跑回1分，連續兩場對外熱身賽都在比賽後段替補上場，敲出安打建功。
張育成能否進入開季名單仍是未知數，日前官網預測名單並不看好他，但也認為以他在夏訓打出的亮眼成績，很可能在球隊一需要支援時就想到他。
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