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MLB／藍鳥商討共用主場 海盜證實並表歡迎

中央社 / 匹茲堡20日綜合外電報導
藍鳥正與匹茲堡海盜商討共用主場的可行性，海盜證實確有此事，並表示歡迎。 美聯社
藍鳥正與匹茲堡海盜商討共用主場的可行性，海盜證實確有此事，並表示歡迎。 美聯社

基於加拿大政府防疫考量，多倫多藍鳥無法於新球季在多倫多主場比賽。有報導指藍鳥正與匹茲堡海盜商討共用主場的可行性，海盜證實確有此事，並表示歡迎。

加拿大聯邦政府表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延之際，跨越加拿大、美國邊境的旅行，恐徒增防疫風險，因此不允許多倫多藍鳥在羅傑斯中心（Rogers Centre）的主場進行MLB例行賽。兩天後，匹茲堡郵報（Pittsburgh Post-Gazette）率先披露藍鳥可能與匹茲堡海盜共用主場的消息。

海盜總裁威廉斯（Travis Williams）今天下午發布聲明，證實正和藍鳥「積極討論」。他在新聞稿中說：「對我們的工作人員而言，這將是項巨大挑戰，但匹茲堡人最擅長的就是幫助他人。」。

威廉斯表示：「如果我們能安全舉辦比賽，不僅能為這座城市帶來更多國際關注，也能替未來支援藍鳥球團和其他客隊的本地飯店、餐廳和其他店家帶來工作機會及收入。」

多倫多與匹茲堡相距約500公里，飛行時間約一小時。

本季藍鳥擔任主隊的第一場比賽，將是29日迎戰尋求衛冕的華盛頓國民。

MLB原訂3月底開打，因為疫情延宕到7月底復賽，經勞資雙方協商，賽程「縮水」為每隊只打60場例行賽的規模。

藍鳥 海盜 MLB

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