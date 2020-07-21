MLB／率隊重返洋基球場 吉拉迪坦言熟悉又陌生

前紐約洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）在2017年卸下兵符後，今天首度以費城人主帥身份帶隊重返洋基球場，對於回到這個過去待了整整10年的球場，他坦言感覺是繼熟悉又陌生。

吉拉迪曾在2008年至2017年間執掌洋基兵符10個賽季，並在2009年帶領邪惡帝國奪下隊史至今最後一座世界大賽冠軍，在那之後球團雖然又陸續與他簽下兩張三年合約，但洋基卻無法再一次重返榮耀，讓吉拉迪在2017年結束與球團合約後未再獲得續約，並在去年10月與費城人簽下三年總價1200萬美元的合約，重新回到大聯盟執教。

今天吉拉迪更是首度帶著費城人來到洋基主場進行熱身賽，不過對於從過去坐在主場側變為客隊席，讓他坦言相當不習慣，「我過去總是從車庫走下樓梯，然後就來到主場的休息室，雖然我仍舊看到很多熟面孔，但我現在卻是坐在另外一側，這讓感覺完全不同了。」

而從洋基轉戰費城人的還包括去年底與費城人簽下一年1400萬美元合約的游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），對於兩人於異地聚首，吉拉迪說：「我認為他的表現非常好，尤其是在我們說的春訓2.0中，我認為他與隊友都很喜歡彼此。」