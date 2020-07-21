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MLB／才簽7年73億長約 天使瑞登恐趕不上開幕戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
天使去年重金簽下的新任三壘手瑞登，因傷勢可能趕不上開幕戰。 法新社
天使去年重金簽下的新任三壘手瑞登，因傷勢可能趕不上開幕戰。 法新社

大聯盟新賽季將在本周開打，不過洛杉磯天使在去年底以七年總價2.45億美元（約台幣73億元）簽下的新任三壘手瑞登（Anthony Rendon），卻在今天傳出可能因為腹斜肌傷勢問題無法趕上新賽季開幕戰，球隊總教練麥登（Joe Maddon）就表示，由於該傷勢充滿不確定性，將會在確認瑞登身體完全無礙後，才會讓他登場。

瑞登去年在國民打出生涯年，不僅生涯首度入選明星賽，還拿下年度第一隊、銀棒獎、打點王，最終更順利幫助國民登頂，不過季後國民老闆雷納（Mark Lerner）卻表示，將不會強迫成為自由球員的瑞登留隊，這也讓他選擇與天使簽下七年長約，新賽季將與楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平等人並肩作戰。

不過就在新賽季開打前夕，卻傳出瑞登因為腹斜肌傷勢問題，過去三天都未參與練習，在今天天使進行本賽季首次官方熱身賽時，球隊總教練麥登就透露，瑞登目前確實還有點痠痛，至少還需要再休息幾天時間，也代表著他能否趕上台灣時間周六的球隊新賽季首戰仍有變數。

麥登強調，球團並未為瑞登的腹斜肌傷勢提出具體的復出時間表，因為該傷勢充滿了不可預測性，儘管瑞登曾表示希望能趕上開幕戰，但站在球團立場，將會在確保他身體完全無傷痛後，才會讓他登場。

天使新賽季開幕戰將上運動家，如果瑞登缺陣他們也將讓佛列契（David Fletcher）扛下他先發工作。

天使 國民 運動家

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