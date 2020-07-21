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MLB／防疫期間的真冠軍 國民邀美版陳時中為賽季開球

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國民對邀請美國傳染病權威同時也是白宮防疫團隊成員的佛西（Anthony Fauci）博士為復賽開球。 美聯社
國民對邀請美國傳染病權威同時也是白宮防疫團隊成員的佛西（Anthony Fauci）博士為復賽開球。 美聯社

美國傳染病權威同時也是白宮防疫團隊成員的佛西（Anthony Fauci）博士，在今天傳出將受到華盛頓國民邀請為復賽賽季開幕戰進行開球，身為國民死忠球迷的他日前就曾表示相當期待新賽季開打的那天，而國民球團也透過聲明指出，佛西才是這段抗疫期間的真正冠軍。

身為美國過敏與傳染病研究所所長和白宮倚重的防疫專家，佛西過去幾個月在美國聲名大噪，甚至還被台灣網友稱為「美版陳時中」，而今天他也正式受到國民球團邀請，將在與紐約洋基的新球季開幕戰中進行開球，同時也將是大聯盟復賽賽季的第一球。

身為美國過敏與傳染病研究所所長和白宮倚重的防疫專家，佛西過去幾個月在美國聲名大噪，甚至還被台灣網友稱為「美版陳時中」 美聯社
身為美國過敏與傳染病研究所所長和白宮倚重的防疫專家，佛西過去幾個月在美國聲名大噪，甚至還被台灣網友稱為「美版陳時中」 美聯社

國民球團透過聲明談到這次的開球儀式：「佛西博士在這次新冠肺炎大流行和他整個從業生涯中，他都是我們國家真正的冠軍，因此我們為能在2020賽季開幕戰，並展開捍衛我們世界大賽冠軍的同時邀請到他，我們感到相當榮幸，也在此向他致敬。」

受到新冠肺炎疫情三月在美國大爆發影響，大聯盟開季一延再延，賽季也縮短到僅剩下60場，不過這並未影響到衛冕軍國民力拚二連霸的決心，更希望透過佛西的開球來為這個特殊的賽季帶來不同的象徵意義。

身為一名防疫大使，佛西雖然曾在日前被徵詢意見時建議，大聯盟新賽季最好等到10月以後再開打，一度被外界認為是反對賽季復賽，不過事後他也強調自己只是站在專家的角度提供意見，並非是要限制體育活動回到人們日常，「當時只是大聯盟的球員工會、老闆和衛生人員們詢問我意見，而我給出了這樣的建議，但這並不代表我說你們不能參與這項運動，我唯一能做的就是盡我所能地提供疫情相關資訊。」

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