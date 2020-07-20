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MLB／二刀流回來了 大谷翔平確認下周一先發登板

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
二刀流回來了，大谷翔平確認下周一先發登板。美聯社
二刀流回來了，大谷翔平確認下周一先發登板。美聯社

天使隊日籍球星大谷翔平今天在隊內賽先發，投5局失1分、送出6次三振，賽後向外界宣告：「我準備好了！」他將以「二刀流」展開2020年賽季，本周六先以打者出賽，下周一擔任先發投手出戰運動家，這將是他自2018年9月3日後首度在正式比賽登板投球。

大谷翔平在2018年季後進行TJ韌帶置換手術，去年僅以打者身分出賽，今年因球季受到疫情影響而延遲，讓他得以一開季就以「二刀流」身分回到場上。

大谷翔平今天通過隊內賽考驗，確認將在下周一擔任先發投手出賽，「距離前一次投球出賽，已經快兩年了，我真的很興奮可以回到投手丘上。」大谷翔平表示，「我會做準好準備，在開幕戰先以打者出賽，希望我們可以贏得前兩戰，帶著氣勢進入第三戰。」

系列賽第三戰，正是「投手大谷」的上班時間，屆時登板，將是他相隔693天後再次站上投手丘出賽。

天使教頭麥登（Joe Maddon）擬定的大谷翔平使用說明書，與2018年版本大致相同，一周先發投球一場，前一日與後一日不擔任打者出賽。大谷翔平表示，「周日（台灣時間周一）先發看起來就是最佳選擇，因為我們在隔天有最多休兵日，我不會在先發隔天出賽，所以這樣的安排讓我有時間可以不錯過比賽獲得休息。」

大谷翔平 天使 運動家

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