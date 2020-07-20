MLB／張育成打擊大爆發 總教練點出關鍵在屁股

在3月的春訓和7月的夏訓之間，印地安人陣中改變最大的球員，首推來自台灣的張育成，總教練法蘭柯納（Terry Francona）點出他火力大爆發的原因，就在打擊姿勢中臀部的微調，幫助他的力量得到完全釋放。

「他的臀部有個往前的移動，然後一切都伴隨而來。」法蘭柯納表示，這個微調讓張育成的擊球點落在前方，縮短擊球反應時間，但力量獲得釋放，「這些球被打得老遠，你開始會去看，他到底有多壯、擊球有多快。」

法蘭柯納表示，張育成的改變，「他展現了他過去從未展現的能耐。」

張育成在春訓時的13場出賽，敲出3支二壘打和1支全壘打，打擊率2成50，因疫情停工期間，他先回到台灣陪伴孕妻，也維持自主訓練，只等球團一聲令下開工，就馬上回到美國報到，一歸隊就展現瘋狂手感，在隊內賽敲出4發全壘打，模擬賽也有2轟，持續驚豔印地安人陣營。

挨轟苦主之一的投手克里文格（Mike Clevinger）就讚嘆張育成的近況，「當你聽到有人的擊球聲音就像是槍聲，那代表他們的打擊越來越輕鬆。」

克里文格也透露一段兩年前的往事，當時他在小聯盟春訓營待了一小段時間，第一次看到張育成的打擊練習，輕鬆地將94、95哩的直球扛出全壘打牆外，「在場每個人都表現的很稀鬆平常，但我的反應是，太誇張了吧！你在開玩笑嗎？但他們說這就是張育成的日常。」

Cleveland.com的報導提到，張育成在工具人位置的競爭上仍處於落後，開季先到陪練組的機率較高，但他的打擊給了教練團其他思考，若開季印地安人陷入打擊低潮，張育成就是適合叫上支援的人選。