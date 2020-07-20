疫情兇猛球員不安心 大聯盟等於在打另類假球

距離大聯盟開打只剩下四天不到，對望眼欲穿的球迷來說，能夠看到棒球歸來無論如何總是好事一樁。但對口口聲聲說沒觀眾進場就會虧錢的球隊老闆而言，心中難免五味雜陳。至於終於有球打有薪水入袋的球員們，此時心情恐怕是忐忑不安大於一切，因為擺在眼前的是疫情加劇令人心生恐懼的未知。試想就連身為美國小老弟一向以美國馬首是瞻的加拿大當局都不願意開放羅傑斯中心球場（Rogers Center）供主隊藍鳥使用，說這些大聯盟球員正冒著生命身體的風險上場打球絕不為過。

更何況事到如今，包括球員、球隊老闆甚至是球迷其實都已心知肚明，這一季幾乎就只是「為打而打」。球員自然是為了賺錢養家活口，而且他們跟老闆們出於一樣的心思，都不願背上造成球季報銷罪人的罵名。既然大家心態一致如此消極，又怎會認真看待這一季的賽事？更何況還有以下三大原因，將造成本季不僅只是虛應故事，而且最終呈現在球迷面前的，恐怕將會是一連串飽受質疑的「另類假球」。

新冠肺炎的壓力無所不在，球員預防感染一定是第一優先，過去激烈的比賽在本季恐成虛應故事。 美聯社

首先截至昨天為止，病毒不分種族國籍收入高低，不管你是來自古巴的普伊格（Yasiel Puig）或日本的平野佳壽「一律平等」，已經造成多達80名大聯盟球員被測出帶陽性反應。其中感染病毒的不乏許多大牌球員，像是勇士一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、洛磯外野手布雷克蒙（Charlie Blackmon）、皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）、雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）、洋基超級工具人勒梅休（DJ LeMahieu）及終結者查普曼（Aroldis Chapman）、遊騎兵巨砲賈羅（Joey Gallo）以及紅襪勝投王羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）等人，這陣容已經強大到可以組成一隻「病毒明星隊」。

勇士強打弗里曼之前感染新冠肺炎時差點病危，還好現在已全癒歸隊，從跑壘狀況看應該是沒有太大影響。 美聯社

雖說這些染病的球員們因為年輕且體能遠優於一般人，相信鮮少會轉為重症。但目前也已出現像弗里曼那樣發高燒到四十度以上的病例，而這些球員在痊癒後的身體狀況能否迅速地百分之百康復也是個大問號。更要命的是，這一大堆病例還是從夏訓開始持續不斷出現。照大聯盟官方的預想，在開打後即便有球員染病，頂多隔離送上傷兵名單，球季也不因此而中斷。換句話說想在這一季勝出，比的不但是球隊戰力，更像是「煉蠱」一樣，真正比的其實是球員的「免疫系統抵抗力」。到最後恐怕是哪一隊患者越少，就越有機會勝出。照這樣看，以上這些染病的球員反倒是一大優勢。因為痊癒而產生抗體的他們等於獲發「免疫金牌」，成了最寶貴的戰力。在如此荒謬諷刺的狀況下打出來的冠軍，真能令人信服嗎？

擊拳這動作最好是「母湯」喔，絕對要避免「一人傳染、全隊中獎」的慘況。 美聯社

這還只是明的看得到的一面。隱藏在背後看不到，但卻影響球賽內容品質更大的，則是球員們的不安心理。試想在場上場下近距離接觸到的隊友跟對手、裁判與工作人員及任何人，誰能確保他們一定沒有感染肺炎？甚至這其中還有像賈羅這樣採檢結果「時陰時陽」的不確定情形。在這樣風聲鶴唳的氣氛下，球員們絕不可能放心全力以赴。像是新加入費城人的游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）就決定戴口罩上陣。戴著口罩運動顯然有礙球員正常發揮自不待言——雖說葛瑞格里歐斯才剛在熱身賽中轟了巨投薛則（Max Scherzer）一發全壘打。更重要的是，假使戴口罩的球員表現不佳甚至發生要命的失誤，這後果誰能承擔得起？誰又能責怪這些擔心自己身體健康而採取合理防疫措施的戴口罩球員？

葛瑞格里歐斯雖然證明戴口罩打擊仍然可以擊出全壘打，但恐怕不是每位球員都能適應。 美聯社

除此之外，醫學研究也早已證明人體在劇烈運動後抵抗力將會大幅下降，像是馬拉松跑者在完賽後就容易因此感冒患病。棒球選手在一場比賽中的運動量當然遠不像馬拉松那麼劇烈。但別忘了，球員們可不是只有上場時才在運動，平常還有大量的訓練等著他們。而且球員在比賽中所消耗的體力絕對超乎我們想像——尤其是在大聯盟如此高強度的比賽中。別的不說，單看一場比賽要投上百球甚至更多的先發投手以及跟他搭檔蹲滿九局的捕手好了，在體力劇烈消耗下，他們的抵抗力能不受影響嗎？他們的教練又該為了考慮他們可能染病的風險而換他們下場休息嗎？更加令人不免疑心生暗鬼的是，球員們如果擔心自己的抵抗力將因體能消耗而減弱，以至於比賽中沒有全力以赴，有誰能看得出來？就算看得出來，聯盟或球隊又能如何處置？又有何立場處置？

最後，即便撇除這些生理跟心理的不安定因素，由於在縮水賽季中，很快地就會出現有球隊因落後場次過多而追趕不上的狀況。對這些球隊來說，後續場次顯然不具太大意義，大可不必全派主力，勢必改成多派年輕球員練兵。雖說其他賽季也有相同情形，但多半只出現在球季的最後一個月，與長達半年的例行賽相比比例不算太高。然而對只有短短兩個多月60場比賽的這一季來說，這樣的「消化比賽」甚至可以接近半數。再加上這一季小聯盟賽季全數取消，想觀察新人的實戰表現也只能靠區區這60場大聯盟比賽。恐怕有些季後賽出線機率原就很低的球隊早就打定主意要純練兵——說不定這樣的球隊為數還不少。如此一來，這一季的例行賽等於是近年來大聯盟出現M型現象、擺爛球隊大增的「加強版」，球賽品質安在？

對於一些戰力較弱的球隊來說，很可能會出現早早就開始練兵的情況。 美聯社

事實上因疫情造成的荒謬鬧劇絕不僅只於此。像是上一季洋基勝投王杰曼（Domingo German）才剛在IG宣佈將「離開棒壇」，之後又跳出來道歉說他不是要退休。凡此種種，都讓人不禁深深懷疑一旦球賽開打，這些球員真能保有應有的求勝心，打出應有水準的球賽嗎？唯一稍堪告慰的，大概只有球員因為怕會近距離接觸，滑壘衝撞的場面將大幅減少。而且即便出現觸身球，球員們大概也不敢大演火爆場面清空板凳幹架，比賽將因此在「一片祥和」的氣氛中進行。然而這樣似真似假，水準堪憂比賽內容引人懷疑的棒球賽，真是我們想看到的嗎？