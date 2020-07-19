MLB／一號開刀、二號染疫 紅襪開幕戰交給伊瓦迪

上季狂飆19勝的紅襪投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），確診新冠肺炎，缺席兩周後，今天重返芬威球場，但也確定趕不上開季，紅襪總教練羅尼克（Ron Roenicke）宣布，開幕戰先發任務交給伊瓦迪（Nathan Eovaldi）。

羅尼克已在昨天告知伊瓦迪，由他扛下開幕戰，將在25日出戰金鶯，但這其實已是紅襪的C計畫。

紅襪近兩年的開幕戰先發都是強投塞爾（Chris Sale），但他因進行TJ韌帶置換手術，早早退出戰線。第二位人選為E-Rod，他因確診新冠肺炎，離隊兩周，直到今天才返回球場練球，調整趕不上開季，確定從傷兵名單出發，任務才落到伊瓦迪身上。

E-Rod和另一名確診左投泰勒（Josh Taylor）都在今天歸隊，羅尼克表示，兩人的狀況都很好，「我們告訴他們，慢慢來，他們會先放慢調整腳步一段時間，一周後，我們再來盤算他們的調整進度。」他表示，很難評估E-Rod需要多少時間，才能調整到可以投入實戰的強度，「雖然說他一直有在投球，但情況還是不太一樣。」

E-Rod將從傷兵名單開季，羅尼克表示，他不認為會在球季第一周看到E-Rod登板，但歸隊時間可能會比預期更快一些，「他不需要投到85球之類的，只要他的感覺夠好，我們可以在比賽中慢慢提升球數，或許先投個4局。」