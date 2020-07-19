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MLB／加拿大政府不放行 藍鳥復賽確定要另覓主場

中央社 / 多倫多18日綜合外電報導
加拿大政府不放行，藍鳥復賽要另覓主場。 路透
加拿大政府不放行，藍鳥復賽要另覓主場。 路透

加拿大政府不願冒險讓疫情擴大，MLB藍鳥新球季確定無法在多倫多的主場打例行賽，據傳藍鳥將選擇美國境內水牛城的小聯盟球場做為主場迎敵。

加拿大政府為了防疫不願在旅行管制上破例，使得藍鳥必須另外找到場地，安排本季於主場進行的30場例行賽。

美國職棒大聯盟MLB因為2019冠狀病毒疾病延宕，新球季在「縮水」為每隊只打60場例行賽的規模後，將於23日開打，比賽不開放球迷進場。

多倫多藍鳥本季首戰，將於24日客場挑戰坦帕灣光芒，29日迎戰衛冕冠軍華盛頓國民，將是主場的第一場比賽。

藍鳥曾獲准在他們屋頂可開合的主場羅傑斯中心（Rogers Centre），進行季前的訓練。

加拿大移民、難民及公民事務部部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，要批准讓來自全美各地的球隊，在沒有進行為期兩週隔離的情況下造訪（加拿大），風險太大了。

門迪奇諾在聲明中說：「例行賽讓藍鳥球員和工作人員必須頻繁跨越邊境，對手也必須經常性的進出加拿大。」

「基於特殊的考量，藍鳥必須在病毒散布風險仍高的地方（指美國）打球。」

「根據已知的公衛建議，我們可以得知，MLB例行賽需要的跨國旅行，無法充分保障加拿大人的健康與安全。」

門迪奇諾保留了藍鳥9月底、10月，在多倫多主場安排季後賽的可能性，但前提是藍鳥必須晉級季後賽，且病毒在美國大規模蔓延的情況能減少。

藍鳥如今將成為MLB本季唯一無法在主場出賽的球隊，據報他們將要求使用位在紐約州水牛城（Buffalo）附近的小聯盟球場比賽，那是藍鳥頂級新秀通常比賽的地方。

藍鳥 MLB

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