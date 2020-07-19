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MLB／用友情和信任蹲捕 卡拉提尼續當達比修御用捕手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
卡拉提尼(右)續當達比修御用捕手。美聯社
卡拉提尼(右)續當達比修御用捕手。美聯社

去年由卡拉提尼（Victor Caratini）蹲捕時，小熊日籍投手達比修有的防禦率為3.29，這可望讓卡拉提尼今年以達比修有的「御用捕手」身分，獲得穩定的出賽機會。談起兩人跨越語言障礙的合作，卡拉提尼說在兩人之間滋長的，是友情與信任。

兩人去年在5月21日首度合作，在那之前，達比修有的防禦率仍是欠佳的5.14，他在該役先發前五局無失分，直到第六局不穩，一口氣丟掉三分。

達比修有在那場比賽吞敗，但開啟了兩人之間的緣分，達比修在接下來的出賽，僅三場不是與卡拉提尼搭檔，兩人合作時，達比修有的防禦率為3.29，這讓總教練羅斯（David Ross）有了一些想法。

捕手出身的羅斯說：「我很清楚這種投捕關係的感覺。」他笑說，達比修有與卡拉提尼都很有幽默感，常聽到兩人在一起開玩笑。

卡拉提尼笑談與達比修有的關係，「這全是從我們彼此激勵開始的，我們之間的友情與信任也在增長。」

羅斯打算讓卡拉提尼本季與達比修有固定搭檔出賽，這也將讓這名替補捕手擁有固定的出賽機會，羅斯說：「你可以安排好一周的計畫，知道自己哪天要出賽，研究如何對決將要面對的打者，知道何時要訓練、何時要特打，甚至知道何時可以喘口氣。」

達比修有 羅斯 小熊

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