MLB／席摩曼進傷兵名單 老虎先發輪值再開職缺

老虎今天將34歲先發投手席摩曼（Jordan Zimmermann）放進45天傷兵名單，輪值開出職缺，另找後段輪值先發投手或是啟用「假先發」，都是總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）考慮的方案，包括江少慶的名字，都出現在「底特律新聞報」的討論中。

席摩曼上季先發23場，成績是離譜的1勝13敗、防禦率6.91，今年是他與老虎五年1.1億美元合約的最後一年，但恐怕沒有太多機會為自己平反了。

席摩曼因右手肘前臂拉傷，被放進45天傷兵名單，儘管不需進行手術，但今年因進行60場縮水賽季，待他歸隊恐怕已是季末。

「我知道他很想向外界證明，自己還能投球。」賈登海爾表示，「這狀況並不容易，他喜歡在休息室裡與隊友待在一起，喜歡打球、喜歡每五天先發一次，但他的手臂已經累積了很多出賽局數，有很多問題需要解決，必須要為了他的手臂著想。」

加上確診新冠肺炎的諾里斯（Daniel Norris），席摩曼為老虎第二位進入傷兵名單的先發投手，該如何填起輪值？進行TJ韌帶置換手術後歸隊的富爾默（Michael Fulmer）和左投亞歷山大，都是可能的選項，不在40人名單內的江少慶、阿拉札爾（Dario Agrazal），以及規則五選進的賈西亞（Rony Garcia）也都是備案。