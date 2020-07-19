MLB／染疫一度發燒到40度 弗里曼禱告：不要帶走我

勇士主砲弗里曼（Freddie Freeman）昨天兩度採檢陰性後，終於歸隊報到，今天接受媒體採訪，回想染疫經過，一度發高燒達華氏104.5度（攝氏40.3度），他直呼恐怖，「我還禱告，拜託不要帶走我。」

弗里曼還原確診新冠肺炎的經過，他在美國時間6月30日的檢測都還呈現陰性，也感覺身體都很正常，直到7月2日開始感覺身體不適，但當時他沒想過是新冠肺炎。

弗里曼當晚吃了止痛藥和助眠藥，依然感覺不太對勁，他在晚上11點半打了電話給太太，請她帶體溫計過來，量出102度，隨即打了電話給勇士隊醫，他在隔天再次進行採檢，確診新冠肺炎。

弗里曼在3日持續高燒不退，「那真的是恐怖的一晚。」他表示，他當晚一度量出104.5度，「兩分鐘後再量是103.8度，接著103.2度、103.6度，我當時心想如果再超過104度，我可能就要打電話想想辦法了。」

當晚的恐怖經歷嚇壞弗里曼，他說：「我從來沒有發高燒到這種程度，我的身體真的很燙，所以我還禱告，拜託不要帶走我，我還沒準備好。」

他在5日後症狀開始緩解，但必須完成連續兩次採檢陰性才能獲准回到球場，他在昨天接到隊醫的電話，他告訴弗里曼，「嘿！你剛擊出全壘打了！」弗里曼一開始還搞不清楚意思，知道是完成二採陰後，當天下午就前往球場練球。

不少人向他打聽，感染新冠肺炎的感覺，弗里曼回應：「我只能說，它就是新冠肺炎，我無法拿它和流感、感冒比較，因為我以前沒有發燒到這種程度，它真的重擊了我。」