中職選秀／王維中具大聯盟身手 拚睽違7年投手狀元

中職新人選秀會明天登場，味全龍隊握狀元籤。受到武漢肺炎疫情影響，旅外球員留台發展成亮點，投捕王維中、張進德最吸睛，王維中當狀元呼聲高，有望睽違7年再成投手狀元。

中職新人選秀會將於20日在台中舉行，總計123人報名；味全龍隊去年加入中職，選秀會上一口氣選了28輪、選進32人，打破2009年兄弟象隊單次選秀會選進19人最多紀錄，今年應不會再改寫紀錄，針對隊形補強是重點。

味全龍隊連兩年握有狀元籤，去年由高中應屆畢業生內野手劉基鴻當狀元，今年5名具旅外資歷球員報名選秀，人數雖不是最多，但受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，吸引被評為近十年等級最強戰力王維中留台發展，若沒意外、味全不會輕易放過。

28歲的王維中去年還在美國職棒大聯盟出賽，去年先後效力運動家隊、海盜隊，總計大聯盟出賽25場後援，投31局失掉13分責失分，戰績3勝、出賽防禦率3.77。

王維中的實力被球探評斷，若是沒有疫情、今年再重新站上美職大聯盟也不是難事；王維中先前隨樂天桃猿隊練球，但沒有實戰登板，桃猿隊總教練曾豪駒也曾表示，王維中狀態很好、投球犀利度佳，加上具有156公里極速的左投，等級明顯高於現役土投。

具旅美資歷的捕手張進德，同樣是選秀會一大亮點。張進德攻守俱佳，有絕佳的場上領導能力，蹲捕能力無論擋球、接球、傳球都有水準，打擊為此次69名野手中最佳，兼具力量和擊球率，沒意外也不會掉出首輪前4順位。

其他具旅外資歷的球員，投手廖任磊被視為中繼即戰力，李其峰也是牛棚戰力人選，球速快、直球均速可落在143、144公里左右，兩人3輪內被選走非難事，甚至有可能擠進前2輪；至於選擇先動刀的投手郭俊麟，順位應該不會太佳，可能落在5輪左右。

王維中若成為今年選秀狀元，將是繼2015年義大犀牛（富邦悍將前身）野手林哲瑄後，相隔5年再出現旅外球員當狀元，也是繼2013年中信兄弟隊鄭凱文後，睽違7年再出現投手狀元。

旅外球員返台加盟無簽約金，今年因為疫情影響觀眾入場，是否會讓各隊縮減選秀簽約預算，也可成考量因素，但多數球探評估，影響的程度不大，針對隊形補強才會是首要考量；今年突出球員評價較為一致，王維中、高中野手林子豪、大學投手余謙、張進德，應該會是前4順位人選。