MLB／只是情緒性發言 洋基赫曼澄清沒要退休

拋出「我要離開棒球了」的留言一天後，洋基赫曼（Domingo German）對外道歉，他表示前一晚因心情不好而衝動發言，「棒球就是我的人生，我可以承諾，我絕對不會離開。」

赫曼去年狂奪18勝，但在季末捲入家暴案遭禁賽，使得球隊在季後賽少了一名大將，但他最終被判81場禁賽，還剩63場球監，而本季進行60場縮水賽季，他確定要到2021年才能回歸戰場。

昨天無預警在Instagram限時動態貼出「我要離開棒球了」，赫曼嚇壞不少人，洋基總教練布恩（Aaron Boone）壓根沒聽說他要退休，今天賽前他受訪表示，「現在情況還不明朗，我是看了他的Instagram，但我還沒搞清楚，我想球團對這情況也還沒了解太多。」

隨後赫曼終於回應，他表示，「為我昨晚驚動各位的發言，向我的隊友、洋基球團以及球迷表達歉意。過去這一年來，對我家人和我自己都很難熬，這點我必須負起全責，今年球季無法與隊友在一起，這讓我覺得受傷，昨晚我讓情緒擊敗了我。」

「請原諒我的錯誤。」赫曼澄清自己無意退休，「棒球就是我的人生，我可以承諾，我絕對不會離開。」他表示，將利用這段沒有比賽可打的日子，「讓自己變得更強壯，成為一個更好的人與父親，我只盼望加入隊友的那一天，能再次令他們感到驕傲。」