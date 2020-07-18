MLB／新增6人確診新冠肺炎 5人為球員

美國職棒大聯盟MLB與球員工會今天宣布，在上週收到的1萬548件樣本中，有6人對2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，其中5人是球員。

法新社報導，本週包括16日的檢測報告顯示，篩檢陽性率為0.05%，其中僅一人是工作人員。MLB根據相關政策，沒有公布染疫球員身分與所屬球隊。

統計球員完成入隊檢查階段後的所有監控樣本，發現1萬7949件檢驗結果中，有23件驗出陽性反應，篩檢陽性率為0.1%。

整體而言，23名確診中有18人是球員，共有13個球隊有人員驗出陽性。

如果統計MLB的入隊檢查與監控樣本，2萬1701件樣本中共有93件呈陽性反應，其中80人是球員，自6月27日以來的篩檢陽性率為0.4%。

原訂3月開賽的大聯盟2020年新季受疫情影響，球季延至7月23日才開打，且縮水為每隊只打60場，都採閉門賽事。23日當天由紐約洋基作客華盛頓國民，以及舊金山巨人作客洛杉磯道奇。