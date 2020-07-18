快訊

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

新聞眼／OH-58D意外 讓台東民眾反對陸航進駐更堅決！

MLB／新增6人確診新冠肺炎 5人為球員

中央社 / 紐約17日綜合外電報導
美國大聯盟宣布最新檢測結果，有6人對2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，其中5人是球員。 路透社
美國大聯盟宣布最新檢測結果，有6人對2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，其中5人是球員。 路透社

美國職棒大聯盟MLB與球員工會今天宣布，在上週收到的1萬548件樣本中，有6人對2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，其中5人是球員。

法新社報導，本週包括16日的檢測報告顯示，篩檢陽性率為0.05%，其中僅一人是工作人員。MLB根據相關政策，沒有公布染疫球員身分與所屬球隊。

統計球員完成入隊檢查階段後的所有監控樣本，發現1萬7949件檢驗結果中，有23件驗出陽性反應，篩檢陽性率為0.1%。

整體而言，23名確診中有18人是球員，共有13個球隊有人員驗出陽性。

如果統計MLB的入隊檢查與監控樣本，2萬1701件樣本中共有93件呈陽性反應，其中80人是球員，自6月27日以來的篩檢陽性率為0.4%。

原訂3月開賽的大聯盟2020年新季受疫情影響，球季延至7月23日才開打，且縮水為每隊只打60場，都採閉門賽事。23日當天由紐約洋基作客華盛頓國民，以及舊金山巨人作客洛杉磯道奇。

MLB 大聯盟

延伸閱讀

MLB／上午才二採陰 勇士主砲弗里曼下午就來練球

MLB／家暴勝投王不想打球了？洋基陣營沒聽說

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

MLB／戰勝投球失憶症 洛磯投手暌違7年拚回大聯盟

相關新聞

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

老虎官網預測開季30人名單，台灣投手江少慶被喻為「外卡」，生涯還不曾站上大聯盟的他，等待圓夢一刻的到來，若能挺進老虎開季...

MLB／家暴勝投王不想打球了？洋基陣營沒聽說

「我要離開棒球了，謝謝大家。」洋基投手赫曼（Domingo German）在Instagram貼出有如退休聲明的發文，引...

MLB／普伊格確診新冠肺炎 與勇士的合約飛了

「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）與勇士談妥簽約才過了兩天，合約就告吹，他因登機前進行檢測，確診新冠肺炎，與勇...

MLB／上午才二採陰 勇士主砲弗里曼下午就來練球

勇士與「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）的合約，因他確診新冠肺炎而告吹，但同日他們也迎回染疫的主砲弗里曼（Fr...

MLB／戰勝投球失憶症 洛磯投手暌違7年拚回大聯盟

大聯盟場上的勵志故事再添一樁，洛磯隊今天通知投手巴德（Daniel Bard）進入開季名單，這是他時隔七年再返大聯盟，走...

MLB／新增6人確診新冠肺炎 5人為球員

美國職棒大聯盟MLB與球員工會今天宣布，在上週收到的1萬548件樣本中，有6人對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，...

MLB／身為高風險染疫者 費城人游擊手打算帶口罩比賽

通常運動很少人會戴上口罩，費城人游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）為了防疫，選擇當「蒙面俠」，決定在比賽時也戴上口罩。 葛瑞格里歐斯告訴費城當地媒體《費城詢問報》（The Phi

MLB／避免與大都會產生利益衝突 ESPN取消A-Rod轉播場次

洋基前球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）欲入主紐約大都會，礙於目前仍處競標階段，身兼球評一職的羅德里奎茲，被所屬媒體《ESPN》停止播報大都會賽事，避免產生利益衝突。

MLB／擊敗達比修 漢崔克斯扛小熊開幕戰先發

小熊隊今天公布開幕戰先發投手，30歲的漢崔克斯（Kyle Hendricks）擊敗日籍投手達比修有，將在25日先發出戰釀...

MLB／大谷翔平一周投一場 天使計畫周日都給他

本季想看天使「二刀流」大谷翔平投球，記得在日曆上圈起每個禮拜一。

MLB／江少慶隊內賽挨轟 美技驚豔胖卡布

台灣投手江少慶持續驚艷老虎陣營，這回靠的是重現世界棒球12強賽時的反射神經，他在隊內分組賽一把攔下卡布雷拉（Miguel...

MLB／早餐店打線再聚首 卡諾開心牛奶弟來陪他

曾是台灣球迷口中的「早餐店打線」成員，當年的兩位洋基年輕球星卡諾（Robinson Cano）和卡布雷拉（Melky C...

熱門新聞

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

籃球／「大到令人羨慕」 陳建州公開璞園新主場

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。