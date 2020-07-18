MLB／家暴勝投王不想打球了？洋基陣營沒聽說
「我要離開棒球了，謝謝大家。」洋基投手赫曼（Domingo German）在Instagram貼出有如退休聲明的發文，引起外界詫異，總教練布恩（Aaron Boone）對這狀況也一頭霧水。
赫曼因涉入家暴案遭禁賽81場，目前還剩63場球監，因今年進行60場縮水賽季，他確定要等到2021年才能回歸，但今天先出現意料之外的發展。
赫曼以西班牙文留言：「我要離開棒球了，謝謝大家。」隨後再貼出一張自己身著洋基條紋衫出賽的照片，他寫著：「我相信我已在洋基球場寫下屬於我自己的故事，如果我選擇不再回來，我會以過去11年生涯所付出的努力而感到驕傲。」
赫曼是否決定退休？洋基陣營一頭霧水，總經理凱許曼尚未回應此事，布恩則表示，「他只知道他現在正在美國探望孩子，我就只聽說了這件事，所以我真的沒太多可說的。」赫曼的好友桑契斯（Gary Sanchez）則說已有一段時間未與他聯繫，也沒聽聞他想退休的事。
赫曼2017年在洋基初升大聯盟，去年寫下代表作，繳出18勝4敗、防禦率4.03，為洋基去年的最多勝投手，但他在季末傳出家暴，剩餘賽事與季後賽都無法再上，今年初確定被禁賽81場，可回溯去年賽事，還剩63場球監要坐。
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