快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

MLB／家暴勝投王不想打球了？洋基陣營沒聽說

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基投手赫曼（Domingo German）在Instagram貼出有如退休聲明的發文，引起外界詫異，連洋基球團都一頭霧水。 歐新社
洋基投手赫曼（Domingo German）在Instagram貼出有如退休聲明的發文，引起外界詫異，連洋基球團都一頭霧水。 歐新社

「我要離開棒球了，謝謝大家。」洋基投手赫曼（Domingo German）在Instagram貼出有如退休聲明的發文，引起外界詫異，總教練布恩（Aaron Boone）對這狀況也一頭霧水。

赫曼因涉入家暴案遭禁賽81場，目前還剩63場球監，因今年進行60場縮水賽季，他確定要等到2021年才能回歸，但今天先出現意料之外的發展。

赫曼以西班牙文留言：「我要離開棒球了，謝謝大家。」隨後再貼出一張自己身著洋基條紋衫出賽的照片，他寫著：「我相信我已在洋基球場寫下屬於我自己的故事，如果我選擇不再回來，我會以過去11年生涯所付出的努力而感到驕傲。」

赫曼是否決定退休？洋基陣營一頭霧水，總經理凱許曼尚未回應此事，布恩則表示，「他只知道他現在正在美國探望孩子，我就只聽說了這件事，所以我真的沒太多可說的。」赫曼的好友桑契斯（Gary Sanchez）則說已有一段時間未與他聯繫，也沒聽聞他想退休的事。

赫曼2017年在洋基初升大聯盟，去年寫下代表作，繳出18勝4敗、防禦率4.03，為洋基去年的最多勝投手，但他在季末傳出家暴，剩餘賽事與季後賽都無法再上，今年初確定被禁賽81場，可回溯去年賽事，還剩63場球監要坐。

洋基 棒球

延伸閱讀

MLB／爆頭後首度練投 田中將大下一戰將是「心魔」

MLB／賈吉落枕還是威 回歸首打席就砲轟隊友

MLB／疑球員與染疫者接觸 太空人取消練球

MLB／賈吉又痛了？洋基教頭：只是落枕

相關新聞

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

老虎官網預測開季30人名單，台灣投手江少慶被喻為「外卡」，生涯還不曾站上大聯盟的他，等待圓夢一刻的到來，若能挺進老虎開季...

MLB／家暴勝投王不想打球了？洋基陣營沒聽說

「我要離開棒球了，謝謝大家。」洋基投手赫曼（Domingo German）在Instagram貼出有如退休聲明的發文，引...

MLB／普伊格確診新冠肺炎 與勇士的合約飛了

「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）與勇士談妥簽約才過了兩天，合約就告吹，他因登機前進行檢測，確診新冠肺炎，與勇...

MLB／戰勝投球失憶症 洛磯投手暌違7年拚回大聯盟

大聯盟場上的勵志故事再添一樁，洛磯隊今天通知投手巴德（Daniel Bard）進入開季名單，這是他時隔七年再返大聯盟，走...

MLB／身為高風險染疫者 費城人游擊手打算帶口罩比賽

通常運動很少人會戴上口罩，費城人游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）為了防疫，選擇當「蒙面俠」，決定在比賽時也戴上口罩。 葛瑞格里歐斯告訴費城當地媒體《費城詢問報》（The Phi

MLB／避免與大都會產生利益衝突 ESPN取消A-Rod轉播場次

洋基前球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）欲入主紐約大都會，礙於目前仍處競標階段，身兼球評一職的羅德里奎茲，被所屬媒體《ESPN》停止播報大都會賽事，避免產生利益衝突。

MLB／擊敗達比修 漢崔克斯扛小熊開幕戰先發

小熊隊今天公布開幕戰先發投手，30歲的漢崔克斯（Kyle Hendricks）擊敗日籍投手達比修有，將在25日先發出戰釀...

MLB／大谷翔平一周投一場 天使計畫周日都給他

本季想看天使「二刀流」大谷翔平投球，記得在日曆上圈起每個禮拜一。

MLB／江少慶隊內賽挨轟 美技驚豔胖卡布

台灣投手江少慶持續驚艷老虎陣營，這回靠的是重現世界棒球12強賽時的反射神經，他在隊內分組賽一把攔下卡布雷拉（Miguel...

MLB／早餐店打線再聚首 卡諾開心牛奶弟來陪他

曾是台灣球迷口中的「早餐店打線」成員，當年的兩位洋基年輕球星卡諾（Robinson Cano）和卡布雷拉（Melky C...

MLB／離開幕剩7天 國民主場能不能用還有未知數

距離大聯盟開打只剩七天，作為開幕戰的洋基與國民之戰，能否順利在國民主場登場還有未知數。

MLB／爆頭後首度練投 田中將大下一戰將是「心魔」

經歷強襲球爆頭驚魂後，洋基日籍投手田中將大今天首返投手丘練投30球，不管是精神狀態或投球品質，都讓教練團誇讚，他預計將在...

熱門新聞

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

籃球／「大到令人羨慕」 陳建州公開璞園新主場

NBA／威廉森家庭因素暫離奧蘭多 歸隊須接受隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。