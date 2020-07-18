MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

老虎官網預測開季30人名單，台灣投手江少慶被喻為「外卡」，生涯還不曾站上大聯盟的他，等待圓夢一刻的到來，若能挺進老虎開季名單，也將成史上第17位站上大聯盟的台灣球員。

大聯盟本月24日就要開打，老虎的賽程從25日展開，首波系列賽為客場與紅人進行三連戰，今年特殊規則開季將可帶30人，兩周後減為28人，四周後減為26人。

老虎官網今天預測開季30人名單，後援投手的部分，希曼尼茲（Joe Jiménez）和法默（Buck Farmer）列在鐵定上榜名單，可能上榜名單則洋洋灑灑列了一大串，其中也包括將競爭先發輪值的富爾默（Michael Fulmer）和亞歷山大（ Tyler Alexander），若兩人未進入輪值，就將從牛棚出發。

其他後援投手人選部分， 索托（Gregory Soto）、R.賈西亞（Rony Garcia）和B.賈西亞（Bryan Garcia）接近鐵定上榜，西斯涅羅（Jose Cisnero）、薛瑞柏（John Schreiber）、麥凱（David McKay）占據40人名單優勢，但並非全是安全名單。

報導中指出，老虎開季最多可能帶12名後援投手，他們正在評估大批不在40人名單內的受邀球員，但不可能為他們清出太多空間，拉米瑞茲（Nick Ramirez）的位置目前看來最安全，其次為桑提亞戈（Héctor Santiago），「外卡則是江少慶和布萊克伍德（Nolan Blackwood），但可能無法同時帶進兩人。」

距離前進大聯盟只剩最後一哩路，江少慶說：「我會繼續努力，讓自己做好準備，等待30人名單宣布。」他在春訓和夏訓的表現，令老虎教練團眼睛一亮，但也被點出有待解決的問題，總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）就期望他能再精進直球與曲球的搭配，不能只想硬碰硬對決。