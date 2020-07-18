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MLB／戰勝投球失憶症 洛磯投手暌違7年拚回大聯盟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟場上的勵志故事再添一樁，洛磯隊今天通知投手巴德（Daniel Bard）進入開季名單，這是他時隔七年再返大聯盟，走過投球失憶症，為自己寫下一頁傳奇。

今天隊內賽結束後，洛磯總經理布瑞迪奇（Jeff Bridich）告知三名球員進入開季名單，分別為35歲資深外野手坎普（Matt Kemp）、工具人歐文斯（Chris Owings）以及巴德。

巴德為紅襪在2006年選秀會以首輪籤挑進的投手，破百哩的極速，讓他曾占據紅襪牛棚重要一席，代表作為2010年出賽73場，投出防禦率1.93的佳績。巴德共在紅襪出賽五年，211場（10場為先發）繳出10勝19敗、防禦率3.67，因控球迷航而逐漸被棄用，投球失憶症一說不逕而走，2013年9月他被放進指定讓渡名單，也開啟了流轉生涯。

巴德接下來陸續待過小熊、遊騎兵、紅雀、大都會，控球問題始終無解，未能升上大聯盟，終在2017年季後宣布退休，於響尾蛇擔任球員心理諮詢師。

今年2月，巴德傳出尋求復出，自辦測試會吸引球探到場，最終與洛磯簽下合約，今天確定進入30人名單後，開季站上投手丘的一刻，將是他自2013年4月28日後首度於大聯盟出賽。

布瑞迪奇說：「這是一個關於不放棄、從失敗中站起的故事，他所做的一切，已經是個很棒的東山再起故事，現在該輪到我們，來讓故事變得更棒了。」

大聯盟 紅襪 洛磯

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