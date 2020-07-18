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MLB／普伊格確診新冠肺炎 與勇士的合約飛了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

「古巴小子」普伊格（Yasiel Puig）與勇士談妥簽約才過了兩天，合約就告吹，他因登機前進行檢測，確診新冠肺炎，與勇士的簽約也喊卡。

普伊格在市場上一路待業，期間還拒絕了來自南韓職棒的邀約，好不容易本周終於傳來好消息，與勇士談妥合約，雙方尚未正式簽約，球團希望他先飛抵亞特蘭大，進行新冠肺炎檢測和體檢，這下子，問題來了。

普伊格在此時主動告知球團，自己與新冠肺炎確診者有過接觸，不適合飛抵亞特蘭大後再檢測，他在邁阿密接受檢測，得到結果為陽性。

普伊格今天發表聲明稿，「我很遺憾地要告訴所有關心我的球迷、朋友、家人，我收到通知，我確診新冠肺炎了。」他表示自己並無症狀，目前也感覺一切正常，他將先接受隔離，直到兩度採檢陰性，「我希望這天可以很快到來。」

簽約喊停，普伊格表示，「我很難過這件事發生了，但我相信每件事都是上帝的安排，在祂的完美計畫中，我重返大聯盟的這天終會到來，當我回到場上的那天，我知道眼前已經不再有任何阻礙了。」

他也藉此機會教育，「我從不相信自己會得到新冠肺炎，但這確實發生了，我懇求所有人都認真看待這次疫情，這可能發生在任何人身上，即便是健康的運動員。」普伊格表示，「戴上口罩，保持安全社交距離，以及遵守當地防疫規範，務必照顧好自己。」

普伊格 勇士 大聯盟

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