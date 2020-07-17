MLB／身為高風險染疫者 費城人游擊手打算帶口罩比賽

通常運動很少人會戴上口罩，費城人游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）為了防疫，選擇當「蒙面俠」，決定在比賽時也戴上口罩。

葛瑞格里歐斯告訴費城當地媒體《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）：「我們嘗試依照聯盟的指示，盡可能確保自身安全，所以我才會到處戴著口罩。為了確保自己健康，我到哪都要帶，隨時隨地。」

葛瑞格里歐斯會當「蒙面俠」，是因為他患有慢性腎臟疾病，讓他罹患新冠肺炎的風險更高，因此才強迫自己無時無刻都要戴著口罩。只是比起比賽時戴口罩，葛瑞格里歐斯放棄參賽或許更能遠離病毒。可惜礙於只簽一年約，之後又將成為自由球員的他，勢必要在本季拚一把。

葛瑞格里歐斯去年表現明顯下滑，打擊三圍降至0.238/0.276/0.441，全壘打數也無緣二字頭，更重要的是他在2018年動手肘韌帶置換手術，還需要時間重新擦亮自己的招牌。