MLB／避免與大都會產生利益衝突 ESPN取消A-Rod轉播場次

洋基前球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）欲入主紐約大都會，礙於目前仍處競標階段，身兼球評一職的羅德里奎茲，被所屬媒體《ESPN》停止播報大都會賽事，避免產生利益衝突。

《ESPN》資深副總格羅斯（Mark Gross）為了讓羅德里奎茲避嫌，以免讓買賣雙方陷入尷尬局面，選擇不讓羅德里奎茲轉播美國時間7月26日大都會對勇士的比賽。他指出：「我們不想讓讓球隊、羅德里奎茲或者是他的轉播搭擋麥特面臨困境。」

事實上，《ESPN》也是為了不讓球評門多薩（Jessica Mendoza）的批評事件再度發生。身為大都會關係人的門多薩，曾因開嗆太空人舞弊吹哨人費爾斯（Mike Fiers）引發爭議，作為前車之鑑，《ESPN》便毅然決然取消羅德里奎茲的轉播場次。

由於羅德里奎茲無法播報比賽，該賽事的球評則轉由勇士傳奇球星瓊斯（Chipper Jones）代為轉播。