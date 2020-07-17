MLB／擊敗達比修 漢崔克斯扛小熊開幕戰先發

小熊隊今天公布開幕戰先發投手，30歲的漢崔克斯（Kyle Hendricks）擊敗日籍投手達比修有，將在25日先發出戰釀酒人，這是他生涯首度扛起開幕戰，漢崔克斯說：「這是個很棒的經驗，更棒的是，這些傢伙們（其他先發投手）也都在這裡一起恭喜我。」

小熊選在先發投手都在場時公布消息，漢崔克斯收下這份榮銜，總教練羅斯（David Ross）說：「因為他準備好了。」

漢崔克斯的最近一場隊內賽先發，為周三以70球投6.1局，擊敗用60球、投3.2局的達比修有，小熊考量開季連打17天後，才會遇到第一個休兵日，決定讓撐得久的人先上，達比修則扛第二戰。

羅斯表示，「他現在的調整進度是所有先發投手裡最快，他付出的努力是有意義的，他過往的資歷也是指標，我已經屬意他扛開幕戰有一段時間了。」

漢崔克斯表示，「我付出了許多努力，不僅是球季外的時間，也包括先前因疫情停工的這段時間，我改變了我的日常訓練，所以我比先前看起來更壯，我希望能為我的球隊每五天出賽一次，盡量把局數拉長，我想成為那樣的人。」

萊斯特（Jon Lester）近五年來四度為小熊扛下開幕戰，但他在停工期間專心休養生息，調整進度較慢。