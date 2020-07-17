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MLB／大谷翔平一周投一場 天使計畫周日都給他

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
本季想看天使「二刀流」大谷翔平投球，記得在日曆上圈起每個禮拜一。 美聯社
本季想看天使「二刀流」大谷翔平投球，記得在日曆上圈起每個禮拜一。 美聯社

本季想看天使「二刀流」大谷翔平投球，記得在日曆上圈起每個禮拜一。

大谷翔平在2018年季後進行TJ韌帶置換手術，去年「封印」投手身分，只擔任打者出賽，本季終於要重啟投球。天使總教練麥登（Joe Maddon）制定大谷翔平的「使用說明書」，和前教頭索夏（Mike Scioscia）並無差異，維持一周先發登板一場，前一天與後一天不擔任指定打擊出賽。

一周以投手身分出賽一場的情況下，大谷翔平每周將有固定登板日，總管艾普勒（Billy Eppler）昨天受訪提到，目標將是周日（美國時間）。

距離開季剩下一個禮拜，麥登今天表示，大谷翔平的下一場投手出賽，將是美國時間周日的隊內賽先發登板，更加證實這項安排。

大谷翔平2018年共擔任投手出賽10場，留下4勝2敗、防禦率3.31，當時同樣維持一周一場的頻率登板，10場先發裡就有6場是在美國時間周日。

大谷翔平 天使 Joe Maddon

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