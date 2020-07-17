MLB／早餐店打線再聚首 卡諾開心牛奶弟來陪他

曾是台灣球迷口中的「早餐店打線」成員，當年的兩位洋基年輕球星卡諾（Robinson Cano）和卡布雷拉（Melky Cabrera），如今在大都會聚首，卡諾心情很好，「我真的很高興他在這裡，我們又團聚了。」

卡諾缺席夏訓8天後，終於返回隊上，今天首度接受媒體聯訪。先前外界擔憂他的缺席，可能與新冠肺炎有關，但卡諾對此回應，「我有些私人事情要處理，我希望保密，很抱歉不能與你們分享，我也要謝謝球隊的諒解，現在我回來了，我希望可以專注在比賽上，幫助球隊贏球。」

儘管缺席了一段時間，但卡諾仍朝趕上7月25日開季的目標努力，「我不想說我感覺進度落後，我們還有一個禮拜，我想我應該可以打20到25打席，現在我的身體感覺很好，也一直維持狀態。」

卡諾更開心隊上又多了一名熟面孔，大都會在6月底簽下被台灣球迷稱為「牛奶弟」的卡布雷拉，都來自多明尼加的兩人，同於2005年在洋基升上大聯盟，因此成為麻吉，也在2009年一起拿下世界大賽冠軍。

兩人今天在隊內分組賽分在同一隊，一個守二壘，一個站左外野，時光彷彿倒數到十多年前，卡諾說：「大都會能簽下他真的很棒，我知道他還有能耐，他的經驗在攻守兩端都能幫助球隊，他能幫助這支球隊贏球。」他更希望兩人再次一起奪冠，「目標就是在這裡贏得冠軍，如果我們可以再一起奪冠，那一定會很棒吧！」