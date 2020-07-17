MLB／離開幕剩7天 國民主場能不能用還有未知數

距離大聯盟開打只剩七天，作為開幕戰的洋基與國民之戰，能否順利在國民主場登場還有未知數。

受限於華盛頓特區的防疫規定，任何有暴露於新冠肺炎病毒風險的人員，都須接受14天隔離，大聯盟球隊也不能破例，從夏訓7月4日重啟以來，國民就有10名球員和1名教練因此隔離14天，這將使得國民主場恐難迎接比賽開打。

大聯盟發言人證實此事，也提到不僅國民，另一支開幕戰主場球隊道奇也面臨同樣的城市防疫規定，大聯盟將協助兩隊解決此一難題。

消息指出，道奇並未尋找替代方案，而國民已在尋覓B計畫與C計畫，包括高階1A球隊所在地維吉尼亞州弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）和春訓基地佛州西棕櫚攤（West Palm Beach）都是選項。

華盛頓郵報詢問州長辦公室，並未立即得到回覆，一位知情人士則透露，國民尚未定案何時前要決定是否轉移陣地開打。

相比華盛頓特區的規定，大聯盟對於新冠肺炎接觸案例的防疫規範就寬鬆許多，僅規定若無症狀，在10天內定期接受檢測，且在比賽以外的時間都須隨時戴上口罩，若出現症狀則須立即自我隔離。