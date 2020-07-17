快訊

6泰人自台返國發燒檢測 指揮中心下午2時記者會說明

直播／國民黨質疑：陳瑩不在場也能投票 人事案應重審

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／爆頭後首度練投 田中將大下一戰將是「心魔」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

經歷強襲球爆頭驚魂後，洋基日籍投手田中將大今天首返投手丘練投30球，不管是精神狀態或投球品質，都讓教練團誇讚，他預計將在下一次登板對決打者，考驗是否戰勝了「心魔」。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天也證實，以田中將大目前的調整進度，預計開季將錯過一場先發。

田中將大在美國時間7月4日投模擬賽時，被史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出的投手方向強襲球打到頭部，送醫檢查後並無大礙，他一路停機至今，直到今天重啟練投。

洋基投手教練布雷克（Matt Blake）提到田中將大的狀況，「他大概投了30球，強度比我們原先預期更高，這令我們感到激勵。」田中將大的球速約在88到91哩之間，「他的牛棚表現乾淨俐落，用了所有球種，看到他現在的狀態，我真的感覺很不錯。」

田中將大預計將在下周一再次登板，屆時可能安排對決打者，考驗他是否成功戰勝「心魔」。

布雷克透露，田中將大這段時間花了一些時間，與心理治療師對談，「就是希望再上投手丘時，他已經做好準備再次面對高強度的競爭，沒有任何猶豫。」布雷克表示，「他的態度非常堅定，也理解投球必然會有風險。」

洋基目前尚未將田中將大剔除在首波先發輪值之外，但布恩說：「如果他能趕上（開幕），我可能會有點驚訝。」他預計田中將大將跳過一次先發。

布恩表示，關鍵將是田中將大的下一次牛棚練投，與打者對決的狀況，「到時我們會做出對他最好的決定。」

田中將大 洋基 牛棚

延伸閱讀

MLB／賈吉落枕還是威 回歸首打席就砲轟隊友

MLB／爆頭後還沒回投手丘 田中將大：沒陰影

MLB／又一大咖染疾！洋基終結者查普曼確診新冠肺炎

MLB／強襲球驚魂後 洋基教頭：田中將大吃好睡好精神好

相關新聞

MLB／張育成夏訓第6轟 拚闖開季窄門

大聯盟預計在七月廿四或廿五日開季，各隊到時將減至卅人名單，旅美台將中，老虎隊江少慶、紅襪隊林子偉都被看好能夠成功卡位，效...

MLB／賈吉落枕還是威 回歸首打席就砲轟隊友

因「落枕」連續缺席3場隊內賽的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），今天重回球場的第一個打席，就把隊友派克斯頓（...

MLB／離開幕剩7天 國民主場能不能用還有未知數

距離大聯盟開打只剩七天，作為開幕戰的洋基與國民之戰，能否順利在國民主場登場還有未知數。

MLB／爆頭後首度練投 田中將大下一戰將是「心魔」

經歷強襲球爆頭驚魂後，洋基日籍投手田中將大今天首返投手丘練投30球，不管是精神狀態或投球品質，都讓教練團誇讚，他預計將在...

MLB／江少慶留營打拚受教頭肯定 大聯盟初登板機會濃

疫情帶來未知挑戰，旅美投手江少慶留守春訓基地3個月，孤單苦練，如今身手獲底特律老虎隊總教練肯定，可望爭得牛棚一席之地、達...

MLB／開訓前染疫 金鶯外野手：現在很健康

金鶯隊月初開啟訓練營後，球團沒宣布有任何新冠肺炎確診案例，不過外野手桑坦德（Anthony Santander）自爆，他...

MLB／張育成炸裂夏訓第6轟 苦主：他是貝比魯斯嗎？

手感若發燙，0好3壞也沒在等球！效力印地安人的張育成今天再度於隊內賽敲出三分砲，這已是他夏訓期間第6轟，苦主則是投手克里文格（Mike Clevinger），暫定球隊2號先發的他賽後苦笑：「張育成是貝

MLB／等不到檢測結果 小熊6球員只能放空

等不到新冠肺炎檢測結果，小熊隊有6名球員因此缺席今天的隊內比賽，這也是球團本周第二度碰上類似狀況，包括新任總教練羅斯（D...

縮水球季增塞揚獎變數 後援投手機會來了！

大聯盟縮水的60戰賽季開啟了許多有別於一般賽季的可能性，近期不少棒球作家就在討論會不會出現單季四成打擊率的打者、老虎或其他弱隊有沒有機會因僥倖而成為黑馬、洋基或其他強隊是否可能因短期低潮而快速被逐出競

道奇想重回世界大賽 新投打雙雄成關鍵

在經歷將近四個月的等待之後，大聯盟終於要在下週開打了。去年拿下國聯最多勝的道奇隊依舊是奪冠熱門之一，戰力仍屬國聯最佳。在縮短的60場球季當中，道奇最大的看點除了季前交易來的巨星貝茲(Mookie Be

MLB／平野佳壽染疫 大聯盟日籍球員第一人

效力於美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊的日籍投手平野佳壽，傳出確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），是...

MLB／桃猿創舉大聯盟跟風 道奇人形立牌最貴近萬元

台灣職棒4月開賽，樂天桃猿隊玩創意，在觀眾席放上球迷人形立牌，登國際版面。一週後開幕的美國職棒（MLB）跟上潮流，道奇隊...

熱門新聞

MLB／張育成炸裂夏訓第6轟 苦主：他是貝比魯斯嗎？

NBA／笑稱已舉報詹姆斯 瑞佛斯：這樣快艇就能奪冠了

NBA／體型變化受矚目 約柯奇：只減了3至5磅

NBA／旅館房間內練習運球 傳巴特勒遭到投訴

中職／選秀不補洞 劉志威：選最適合的

中職／下半季再強化 中信兄弟總教練點出三關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。