MLB／爆頭後首度練投 田中將大下一戰將是「心魔」

經歷強襲球爆頭驚魂後，洋基日籍投手田中將大今天首返投手丘練投30球，不管是精神狀態或投球品質，都讓教練團誇讚，他預計將在下一次登板對決打者，考驗是否戰勝了「心魔」。洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天也證實，以田中將大目前的調整進度，預計開季將錯過一場先發。

田中將大在美國時間7月4日投模擬賽時，被史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出的投手方向強襲球打到頭部，送醫檢查後並無大礙，他一路停機至今，直到今天重啟練投。

洋基投手教練布雷克（Matt Blake）提到田中將大的狀況，「他大概投了30球，強度比我們原先預期更高，這令我們感到激勵。」田中將大的球速約在88到91哩之間，「他的牛棚表現乾淨俐落，用了所有球種，看到他現在的狀態，我真的感覺很不錯。」

田中將大預計將在下周一再次登板，屆時可能安排對決打者，考驗他是否成功戰勝「心魔」。

布雷克透露，田中將大這段時間花了一些時間，與心理治療師對談，「就是希望再上投手丘時，他已經做好準備再次面對高強度的競爭，沒有任何猶豫。」布雷克表示，「他的態度非常堅定，也理解投球必然會有風險。」

洋基目前尚未將田中將大剔除在首波先發輪值之外，但布恩說：「如果他能趕上（開幕），我可能會有點驚訝。」他預計田中將大將跳過一次先發。

布恩表示，關鍵將是田中將大的下一次牛棚練投，與打者對決的狀況，「到時我們會做出對他最好的決定。」