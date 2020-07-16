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MLB／開訓前染疫 金鶯外野手：現在很健康

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
金鶯外野手桑坦德（Anthony Santander）自爆先前曾染疫，但目前已恢復健康加入夏訓，為了安全也戴上口罩。 美聯社
金鶯外野手桑坦德（Anthony Santander）自爆先前曾染疫，但目前已恢復健康加入夏訓，為了安全也戴上口罩。 美聯社

金鶯隊月初開啟訓練營後，球團沒宣布有任何新冠肺炎確診案例，不過外野手桑坦德（Anthony Santander）自爆，他先前曾染疫，「這很嚴重，感謝上帝，我只有輕微症狀。」

桑坦德昨天才進行首度熱身，延遲加入球隊的他認真鍛鍊，為了彌補先前錯失的時間；他表示月初加入訓練營前的檢測結果呈現陽性，當時人在佛羅里達，復原後才前往巴爾的摩。

「我現在很健康，而且不會傳染，很高興和隊友重回球場。」今天接受視訊訪問的桑坦德分享回歸後的心情，「我很期待這個球季。」

大聯盟台灣時間24日點燃戰火，金鶯首戰將於25日碰紅襪隊，桑坦德希望能進入開幕戰先發名單。在此同時另名外野手曼西尼（Trey Mancini）因3月動結腸癌手術，整季報銷，讓上季繳出20分全壘打、59分打點、打擊率2成61的桑坦德有機會達成開季目標。

金鶯外野手史密斯（Dwight Smith Jr.）持續缺席中，但總教練海德（Brandon Hyde）今天拒絕解釋史密斯未報到的原因。

大聯盟 金鶯

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