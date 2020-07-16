MLB／張育成炸裂夏訓第6轟 苦主：他是貝比魯斯嗎？

手感若發燙，0好3壞也沒在等球！效力印地安人的張育成今天再度於隊內賽敲出三分砲，這已是他夏訓期間第6轟，苦主則是投手克里文格（Mike Clevinger），暫定球隊2號先發的他賽後苦笑：「張育成是貝比魯斯嗎？」

張育成今天擔任先發游擊手打第6棒，第二局在球數絕對領先時、一棒揮出3分砲，下一棒的隊友齊默（Bradley Zimmer）則接力「背靠背」開轟，讓先發投手克里文格沒拿到出局數，就因球數達標退場。

面對0好3壞劣勢，克里文格似乎早有預感張育成會積極出棒，「當他取得0好3壞球數領先時笑了，我就知道他下一球一定會出擊。」不過遭到3分砲狙擊，克里文格賽後面對記者還是忍不住虧隊友，「張育成是貝比魯斯嗎？」

事實上張育成近兩周確實就像貝比魯斯，他已將印地安人先發輪值砲轟一輪，繼續累積進入開季30人名單的本錢；除了今天的克萊文格外，還有普萊薩（Zach Plesac）、畢伯（Shane Bieber）與摩斯（Scott Moss），卡拉斯科（Carlos Carrasco）一人更慘遭2次毒手。

儘管如此，大聯盟官網記者貝爾（Mandy Bell）仍強調，「印地安人不會依短期表現來決定開季名單，因此即使張育成持續火燙，還是得持續和佛里曼（Mike Freeman）和阿洛尤（Christian Arroyo）競爭工具人角色」。

不過張育成確實已吸引了教頭法蘭柯納與媒體目光，甚至獲得球迷在推特稱讚，「絕對不能交易他，他會把投手打爆！」、「你(YU)阻止不了他了」、「他已經瘋了」等評語。