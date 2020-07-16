MLB／江少慶留營打拚受教頭肯定 大聯盟初登板機會濃

疫情帶來未知挑戰，旅美投手江少慶留守春訓基地3個月，孤單苦練，如今身手獲底特律老虎隊總教練肯定，可望爭得牛棚一席之地、達成人生第一次大聯盟出賽。

今年3月美國職棒（MLB）春訓因疫情喊停，球員各自回家訓練，老虎隊在佛羅里達州的春訓基地只剩下兩個球員，一人是傷後復健的投手富爾默（Michael Fulmer），另一個是人在異鄉打拚的江少慶。

老虎官網與多家地方媒體今天報導，來自台灣花蓮的26歲右投手江少慶可能搶進開季名單。最快時速98英里（約158公里）火球是最主要優勢。

「少慶一直都在，我跟他一起傳接球、拉長球。我試著學一點華語，但學不好。」原為老虎先發主力，富爾默去年開刀，準備在這個球季復出，春訓中斷後只剩他跟江少慶留守。

官網報導，隨著美國疫情嚴重，跨國旅行更加困難，江少慶這幾個月留在春訓基地，看起來很孤單，唯一的隊友又有語言隔閡，但他目標很明確。

江少慶表示，留營沒什麼問題，這段期間「每天保持訓練，準備好迎接春訓2.0的到來」。江少慶的狀況果然維持不錯，除了控球還可加強外，快速球與變化球都很到位，在隊內練習賽有所表現。

江少慶最近一次投球，展現小聯盟8年磨出的經驗值，首名打者敲全壘打之後，連續三振3名強棒，包括雷耶斯 （Victor Reyes）、卡布瑞拉（Miguel Cabrera）和史構普（Jonathan Schoop）。

總教練加登海爾（Ron Gardenhire）直說：「我們喜歡他。」對江少慶的身手給予正面評價之外，總教練指出江少慶可望以牛棚投手的身分進入開季名單。

老虎隊7月24日本季首戰，江少慶如果成功搶進開季名單，有機會在這個特殊的球季，締造一生一次的大聯盟初登版。

過去8年，江少慶效力克里夫蘭印地安人小聯盟。儘管一度手肘開刀，但傷後復出，越投越勇，2017年經典賽、2019年世界12強賽，他身披國家隊戰袍在頂級賽事展現王牌身手。