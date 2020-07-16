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MLB／等不到檢測結果 小熊6球員只能放空

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小熊隊有6名球員因等不到新冠肺炎檢測結果，缺席今天的隊內比賽，這也是球團本周第二度碰上類似狀況。 美聯社
小熊隊有6名球員因等不到新冠肺炎檢測結果，缺席今天的隊內比賽，這也是球團本周第二度碰上類似狀況。 美聯社

等不到新冠肺炎檢測結果，小熊隊有6名球員因此缺席今天的隊內比賽，這也是球團本周第二度碰上類似狀況，包括新任總教練羅斯（David Ross）和球隊另5位「一級」成員，兩天前也因等待檢測結果出爐，缺席球隊訓練。

羅斯整個訓練營都對大聯盟檢測速度充滿耐心，今天受訪他也重複先前想法，他說：「這不容易，我想我已經說過百萬次了，對球員不容易，對大聯盟也不容易，我不認為檢測拖延是任何人的錯。」

「如果要指責，我們的專注力就會放在錯誤的檢測，而我們該專注的是，身為小熊成員，在球場時盡可能做到最後，去掌握可以掌握的事情。」羅斯認為，檢測過程並非球員和球團可以掌控，因此影響心情是很「浪費」的行為。

不過小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）不像總教練如此有耐心，他認為聯盟檢測速度和流程一再拖延，會讓一些選手選擇退出本季賽程，畢竟安全第一，「現在是疫情流行期，我們都有危險，我們都想打球，因為這是我們熱愛的運動，這也讓我們有機會帶給在家的人們娛樂，但我們也是人，如果身邊的人檢測結果是陽性，失控了，我很確定會看到一些人退出。」

小熊的日籍投手達比修有也不諱言，對於疫情和聯盟檢測速度仍會擔心，他也不只一次提到，如果覺得在球隊不安全，隨時做好回家打算。

包括賈西亞（Robel Garcia）、莫瑞爾（Christopher Morel）、戴維斯（Brennen Davis）和阿瑪亞（Miguel Amaya）都因等待檢測結果出爐，先待在南灣訓練基地，今天才參與了隊上比賽。

小熊隊 羅斯 大聯盟

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