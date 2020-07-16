MLB／賈吉落枕還是威 回歸首打席就砲轟隊友

因「落枕」連續缺席3場隊內賽的洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），今天重回球場的第一個打席，就把隊友派克斯頓（James Paxton）的球送出中外野全壘打牆，日籍強投田中將大也將在明天回到投手丘，全隊為24日開幕戰持續備戰。

上周落枕的賈吉，本周二和周三已經有做些訓練，今天重回打擊區，第一個打席就鎖定派克斯頓的第2球開轟，不過洋基隊總教頭布恩（Aaron Boone）對背部手術回歸的派克斯頓表現仍感滿意。

「自從手術後，他整個復健過程都很順利。」布恩表示，早在春訓一開始，2月初動背部微創手術的派克斯頓狀況就很不錯，「他在威斯康辛就能做很多高質量的工作，來到這已經準備好了。」

Aaron Judge BLAST ‼️ 💪 👀 pic.twitter.com/QBBagm0o7W — YES Network (@YESNetwork) July 15, 2020

布恩也宣布，派克斯頓將擔任洋基新球季第2戰的先發投手，26日出戰國民隊，24日開幕戰則由柯爾（Gerrit Cole）擔綱先發；洋基總教頭第三戰後的輪值沒沒鬆口，但提到上周遇強襲球擊中頭部的田中將大，明天將重回投手丘，在牛棚練投幾球。

「我們逐漸增加他工作量的過程中，他的回饋都很好，我們希望他在開幕戰前能面對些打擊者。」布爾透露，球團計畫先讓田中將大在牛棚找回球感，下個階段就是再度面對打擊者。