道奇想重回世界大賽 新投打雙雄成關鍵

在經歷將近四個月的等待之後，大聯盟終於要在下週開打了。去年拿下國聯最多勝的道奇隊依舊是奪冠熱門之一，戰力仍屬國聯最佳。在縮短的60場球季當中，道奇最大的看點除了季前交易來的巨星貝茲(Mookie Betts)外，還有勒克斯(Gavin Lux)和梅伊(Dustin May)這兩位超級新秀。

若說白襪隊的羅伯特(Luis Robert)是美聯新人王呼聲最高者，那麼國聯恐怕就是勒克斯了。勒克斯分別被Baseball America和大聯盟官網選為今年百大新秀的第4及第2名，去年在2A和3A這兩個層級共繳出.347打擊率、1.028OPS、26轟的優異成績，並被Baseball America選為小聯盟年度最佳球員。

勒克斯在去年9月升上大聯盟，出賽了23場，雖然只有.240打擊率、2轟、.705OPS的普通成績，但他已在季後賽嶄露頭角，以21歲又314天之齡成為史上最年輕以代打身份在季後賽開轟的球員，並超越貝林傑(Cody Bellinger)，成為隊史最年輕在季後賽敲出全壘打的球員。勒克斯的打擊能力無庸置疑，有單季30轟的實力，且相當有速度，未來有機會達成20盜。他今年預計會是道奇隊的先發二壘手，將與席格(Corey Seager)組成黃金二游。

勒克斯去年在季後賽出戰國民隊時代打轟出全壘打，寫下道奇季後賽最年輕球員開轟紀錄。 歐新社資料照片

值得一提的是，勒克斯於2016年選秀會在第20順位被選中，但他還不是家族當中最高順位的球員，他的舅舅施密特(Augie Schmidt)是1982年的選秀榜眼，且曾拿過大學棒球最高榮譽的金釘鞋獎(Golden Spike Award)，可惜最終沒能上到大聯盟。

另一位超級新秀梅伊今年在Baseball America和大聯盟官網的新秀排名分別為20及23。留著長捲髮的他外型相當醒目，去年在2A及3A層級共投了106.2局，防禦率3.38，三振率與保送率分別為9.3及2.4，算相當漂亮。他和勒克斯一樣也在去年升上大聯盟，分別以先發與後援身份出賽了4場與10場，共投34.2局，防禦率3.63，三振率與保送率分別為8.3與1.3。同時他也有在季後賽亮相，主投3.1局只失1分。

梅伊具有二號先發的資質，最拿手的球路是95英里左右的伸卡球，並搭配卡特球、曲球及變速球。他的控球相當精準，以致於他的三振/保送比極為優異。今年開季他會待在輪值還是牛棚尚未明朗，但在普萊斯(David Price)宣布退賽後，他以先發投手身份開季的機會大增，目前他的最大競爭者為史崔普林(Ross Stripling)。無論輪值還是牛棚，梅伊都是道奇今年不可或缺的重要角色。

從紅襪換來的強投普萊斯本季決定放棄出賽，這讓天賦滿滿的梅伊有很好的表現機會。 歐新社資料照片

道奇隊這幾年新人輩出，除了勒克斯與梅伊外，其實還有位強打捕手史密斯(Will Smith)，不過史密斯去年打數已超過新人王標準的130，今年已不算真的新人了。儘管道奇隊今年少了退賽的普萊斯，但陣容依舊相當有看頭。除了克蕭(Clayton Kershaw)、布勒(Walker Buehler)及貝茲這幾位必看的球星外，也別忘了關注勒克斯和梅伊這組新投打雙雄。