縮水球季增塞揚獎變數 後援投手機會來了！

大聯盟縮水的60戰賽季開啟了許多有別於一般賽季的可能性，近期不少棒球作家就在討論會不會出現單季四成打擊率的打者、老虎或其他弱隊有沒有機會因僥倖而成為黑馬、洋基或其他強隊是否可能因短期低潮而快速被逐出競爭行列等話題。

筆者在諸多討論當中，發現一個跟年度個人獎項有關的議題，也因為今年的縮水賽季而從原本的近乎不可能，變為較有機會發生，而且十分有趣，那就是：2020賽季的塞揚獎得主，會不會是後援投手？

大聯盟上一次有後援投手獲得塞揚獎，已經得追溯到2003年道奇隊的岡耶（Eric Gagne）。放眼整個美職歷史，也只有岡耶和1992年的艾克斯利（Dennis Eckersley）是以當代「第九局終結者」身份獲獎的選手。過去10幾年來，棒球進階數據和相關的新思潮徹底席捲大聯盟和美國棒球媒體圈，因此投球局數遠低於先發投手、工作性質被視為較先發容易的後援投手與終結者們，如今在一般賽季的情境下，已不再受到塞揚獎投票記者的青睞。

即便是史上最強終結者、在名人堂票選以「百分之百」全票通過入選的李維拉（Mariano Rivera），終其生涯也沒得過塞揚獎，最靠近的一次是在2005年（78.1局、43次救援成功、防禦率1.38），他以八張第一名選票飲恨輸給獲得17張第一名選票的科隆（Bartolo Colon），拿到塞揚獎票選亞軍。

洋基名將李維拉(右)是史上救援王，生涯652次救援成功，有5季拿下美聯救援王，但卻一直得不到塞揚獎票選的青睞。 歐新社資料照片

2016年，金鶯隊終結者布里頓（Zack Britton）投出21世紀最低的單季防禦率0.54（至少投50局的投手當中），47次救援成功全部拿下、沒有失敗過，繳出堪稱比2003年岡耶更為主宰、更為優異的後援賽季，但在塞揚獎票選卻僅以第四名作收。從這點更可見，近年來棒球記者在評選塞揚獎時，都會先入為主地偏好先發投手，而這其實也沒錯，是很站得住腳的立場，因為在162戰的賽季裡，頂級先發投手在投球局數多寡、對球隊勝場的貢獻度等指標，都遠勝過頂尖後援投手。

然而，在本季只有60戰的特殊情境下，或許票選的風向會出現轉變。後援投手有機會成為60戰賽季的得利者，提高自己競爭塞揚獎的籌碼跟機率。筆者簡單整理有三大原因：

一、在短球季中，後援投手與先發投手的局數落差會縮小

在一般162戰的賽季中，投滿整季的菁英先發投手可負擔200到230局，而頂尖後援投手的投球局數則可能落在60到90局之間，因此兩者的平均工作量差，可能達到150局，甚至更多。以2016年為例，當只投了67局的布里頓，跟投了227.2局的韋蘭德（Justin Verlander）一起角逐塞揚獎，就算布里頓的防禦率只有韋蘭德的六分之一左右（布里頓：0.54；韋蘭德3.04），身為投票記者還是很難把這票投給布里頓。畢竟，韋蘭德的工作量還有勝場貢獻度WAR值（7.4），皆遠高於布里頓（布里頓的WAR值為4.1）。

布里頓2016年還在金鶯隊時曾投出了史詩級的0.54防禦率，但連美聯塞揚獎前3名都擠不進去。 歐新社資料照片

然而，在只有60戰的賽季裡，情況就會大不相同。正常情況下，王牌等級的先發投手被推估會在今年分攤到12場先發，場均可投約七局，因此本季能吃的局數大概落在70到90局間；優質後援投手方面，假如是用量比較大的投手，出賽25場，場均一到兩局，則可擔下30到40局。換言之，今年王牌先發投手與頂級終結者之間的局數落差，最小可能只有30局，兩者之間的工作量、貢獻度差異亦會跟著大幅縮水，提高投票記者考慮後援投手的可能性。

二、近年來投手調度思維改變，先發投手負擔局數下滑

李秉昇製表

從上圖可見，大聯盟先發投手平均每次先發負擔的局數，在近10年呈下滑趨勢，尤其近五年下滑得更為厲害，從2014年的6.0局，降到去年的5.2局。

進階棒球數據思潮讓大聯盟球隊認知到，減少先發投手面對對方打者的輪次以及工作量，能提高整體投手的表現。此投手調度思維的轉變，使先發投手的負擔局數愈來愈少，後援投手合力吃下的局數比例愈來愈高。

而今年這種現象會更加明顯，因為「春訓2.0」或所謂的「夏訓」時間，比一般賽季的春訓要短上許多，很多先發投手等到要開季時，都還沒達到能吃下一場完整先發工作量的程度，因此各隊在球季之初使用先發投手，預計都不會讓他們投太長，隨著賽季進行，再慢慢堆疊局數，而這也代表後援投手會分擔到更多局數，頂尖先發投手和後援投手之間的工作量落差，又進一步減少。

此外，近五年，我們看到一些頂級後援投手不再只擔任「一局終結者」的角色，反而改當起「緊急時刻的救火隊」（如米勒（Andrew Miller）、葛林（Chad Green）），不僅限於在最後一局關門，也可在球隊最需要他們的時候，上場撲滅對方揚起的火勢，而且承擔的局數能達到一局以上。如此型態的牛棚投手，今年亦會在球場上出現，而後援投手整體的工作量和重要性，將因此更上一層樓。

米勒過去由於壓制力強又能吃局數，2016年總計在洋基和印地安人救援竟然救出10勝1敗戰績！ 歐新社資料照片

三、近年來，進階數據派想法轉變，愈來愈重視關鍵時刻的表現

過去有很長一段時間，進階數據派對「大心臟球員」、「關鍵先生」等說法嗤之以鼻，認為關鍵時刻的表現優劣只是短期現象，若以長期的數據分析會發現，並沒有球員「特別擅長」在高張力情境發揮；因此，他們認為關鍵時刻的數據（如得點圈打擊率、勝率增加值（WPA）*等）只適合作為「描述」的工具，而不能作為評價球員優劣的指標。

但近年來，有些進階數據派改變了他們的想法，覺得這些關鍵時刻的表現確實有發生、也能被量化，固然它無法反映球員的真正實力，卻能顯示球員幫球隊增加了多少勝率、提供給球隊的額外價值（畢竟比賽的終極目標在於贏球），所以在品評球員時，亦開始將這些關鍵時刻數據納入考量之一。

對於後援投手，特別是終結者而言，關鍵時刻的數據十分重要，因為他們上場的時刻，通常是在張力非常高的情境。根據數據分析，每場比賽的第九局由於是決定最終勝負的時刻，所以平均張力是除了延長賽局數以外最高的，而好的後援投手或終結者，往往都是在高張力的狀況（例如：第七局，無人出局滿壘）或是第九局比數接近時被派上場，故他們能累積的「勝率增加值」通常會特別高，有時不輸先發投手。

以去年為例，雖然勝率增加值最高者是韋蘭德的5.61，但離此數字不遠的第二名是巨人隊左投終結者史密斯（Will Smith）的5.58。去年勝率增加值榜前10名中，就有三人是後援投手。由此可見，後援投手一季下來在關鍵時刻的貢獻度，並不會輸給先發投手。

後援投手或許無法像先發投手吃那麼多局數，可他們幾乎每場比賽都有待命上場、上場時就得面臨緊繃場面的工作樣態，亦非那麼簡單。若叫頂級王牌寇爾（Gerrit Cole）轉任終結者，他或許不一定能投出像隊友查普曼那麼出色的後援成績。

而頂級後援投手或終結者，如黑德（Josh Hader）或查普曼（Aroldis Chapman）等人，他們在緊張環境下所能提供的主宰力跟安定感，更可在無形中提升球隊的信心和士氣，進一步貢獻額外價值。

釀酒人終結者黑德三振能力強又耐操，常常8局就出來上班，說不定有機會利用縮短球季搶個塞揚獎。 歐新社資料照片

本季由於比賽場數縮減的關係，每一場比賽的重要性相對提升，所以每個關鍵時刻「感覺上」的「關鍵程度」比起往年，都來得更高。因此，後援投手和終結者每次在高張力情境下的登板、安全下莊，都能為球隊帶來更高的無形價值。由於當今不少數據派不排斥在票選獎項時考慮關鍵數據，後援投手在今年獲得重視的可能性也會比較高。

綜合以上三點，筆者認為在今年這個縮水的60戰賽季結束後，後援投手比一般賽季更有機會競爭塞揚獎。縱使仍會有不少作家和專家堅持，負擔局數較多的頂級先發投手較有價值、較值得獲獎，但筆者相信也會有一群人，被頂級後援投手在高張力情境的「大心臟演出」所吸引。

當然，若真有後援投手獲獎，那他的成績勢必給近似於2016年布里頓，或2012年羅德尼（Fernando Rodney，74.2局、防禦率0.60）等史詩級的發揮，才有可能說服大多數人把第一名選票投給他。否則，負擔較多局數、媒體聲量較大的先發投手們，還是佔有頗高的優勢，獲獎機率仍比後援投手高。

*註：「勝率增加值」（Win Probability Added，WPA）可以顯示球員在關鍵時刻的抗壓能力高低。其概念不難理解，就是棒球場上某一事件發生後，勝利期望所出現的百分比變化。勝利期望，又稱「獲勝機率」（Win Probability），就是某一隊在比賽「某一時間點」的贏球可能性。其形式通常以百分比呈現，運算方法則是把某場比賽「某一時間點」的狀況條件（比分、局數、出局數、壘上跑者分佈等）跟過去類似的情境做比較。具體一點說，勝利期望的百分比數字，就是過去其他球隊遭遇類似的比賽狀況條件之後，最終獲得勝利的機率。