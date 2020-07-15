MLB／爆頭後還沒回投手丘 田中將大：沒陰影

上周遭強襲球打中頭部的洋基隊日籍投手田中將大，就醫後雖無大礙，但能否在新賽季開幕後進入輪值表，目前仍是未知數。

開季前遇意外，田中將大雖不希望錯過任何一次先發，但也不敢鬆口，他今天透過翻譯受訪說：「我想抱持樂觀說沒問題，但顯然傷勢是在頭部，所以我認為和其他部位比起來，我必須更謹慎。」

田中將大是台灣時間5日遭「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）球吻，他遇襲後倒在投手丘許久，「爆頭」畫面怵目驚心；送醫進行檢查後，田中將大表示沒出現任何腦震盪狀況，但這一周多來也沒再踏上投手丘。

「我們現在處理的方式更小心，但好消息是我現在感覺不錯，我覺得非常幸運，因為這狀況可能會更糟的。」田中將大正向說，相信回到熟悉的投手丘不會有什麼陰影，「不過你不會知道狀況如何，直到真的面對打擊者，可能會有些擔心和顧慮，但目前為止，重回投手丘我很OK。」

大聯盟台灣時間24日展開賽季，洋基正是開幕戰隊伍，將碰去年世界大賽奪下隊史首冠的國民隊，田中將大預期是洋基重要輪值之一，尤其今年塞佛里諾（Luis Severino）進行韌帶置換手術確定賽季報銷下，田中將大的重要性再提升。

洋基輪值表還包括新王牌柯爾（Gerrit Cole）、派克斯頓（James Paxton）和哈普（J.A. Happ）等。