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MLB／桃猿創舉大聯盟跟風 道奇人形立牌最貴近萬元

中央社 / 洛杉磯14日專電
大聯盟跟風中職的假人形立牌，道奇隊一面立牌售價新台幣近1萬元。 路透社
大聯盟跟風中職的假人形立牌，道奇隊一面立牌售價新台幣近1萬元。 路透社

台灣職棒4月開賽，樂天桃猿隊玩創意，在觀眾席放上球迷人形立牌，登國際版面。一週後開幕的美國職棒（MLB）跟上潮流，道奇隊一面立牌售價新台幣近1萬元。

「道奇隊7月23日開戰，你也可以在現場…但是用人形立牌。」洛杉磯道奇官網今天宣布，開放球迷上傳半身照片，認購屬於自己的人形立牌。因疫情不允許群聚，看板代替真人在場內「看」比賽。

樂天桃猿4月推出的人形看板含4個頭像一組，售價新台幣5900元。當時台灣職棒領先開打，人形看板、假人加油團的創意登上紐約時報、路透社、華爾街日報、洛杉磯時報等各大媒體。

隨著疫情穩定，台灣已開放真人觀眾進場，3個月前桃園球場的人形立牌潮流吹到美國。除了道奇隊，巨人、運動家、釀酒人等隊也推出類似的服務，填補空蕩蕩的座位。

道奇人形立牌價格目前最貴，以位子區分，299美元（約新台幣8900元）可以買到本壘後方、球員休息區附近及全壘打牆前第一排等容易上電視的位置。149美元（約新台幣4400元）可買到內野低層看台的位子。

每個人形立牌長76公分寬45公分，大小等同一張海報，球迷照片將會印在防水材質的板子上，球季結束之後可以帶回家。

開季不久，道奇會碰上2017年總冠軍賽的冤家休士頓太空人。太空人隊先前爆發「偷暗號」作弊醜聞之後，道奇球迷等著對太空人嗆聲，不過，如果球迷想要買人形看板開嗆太空人，那是不允許的。

道奇官網明訂，照片都要經過審核，條列八大項禁止內容，其中包括冒犯或貶損其他大聯盟球隊。其他禁止內容：為對手球隊加油、涉及猥褻或暴力的內容、商業廣告、大聯盟球員名字和影像、政治議題或候選人的訴求。

樂天桃猿 大聯盟

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