MLB／費城下禁令 球迷本季無法進場
大聯盟開季倒數，NFL球季也將於9月登場，不過費城當局已經宣布，基於防疫考量，今天費城人和NFL球隊費城老鷹隊的比賽雖能進行，但禁止任何球迷入場，所有賽事都會「閉門」舉行。
費城常務董事長阿伯納西（Brian Abernathy）表示，老鷹隊和費城人的賽事都會允許進行，但無法開放球迷，「我們已經和老鷹隊聯繫，我們要告訴他們，我們的期望是沒有粉絲入場。」
費城衛生局局長法利（Thomas Farley）也說，相信棒球和美式足球比賽在遵守聯盟安全協議下仍能舉行，但開放球迷的風險太高，「我不認為他們的比賽能有觀眾，這太不安全。我無法針對聯盟的計畫發言，但從安全角度來看，他們能比賽但不能有群眾。」
費城宣布MLB和NFL都要閉門舉行的同天，市長肯尼（Jim Kenney）也公告，2021年2月之前，費城所有大型集會都要取消舉行。
老鷹隊還沒針對「閉門」比賽回應，NFL發言人麥卡錫（Brian McCarthy）表示，還在蒐集費城的相關資訊，但這不會影響其他31支隊伍，開放多少觀眾進場取決於市場機制。
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