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MLB／疫情驚驚 兩位數裁判不執法

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
10名左右的裁判也因顧慮新冠肺炎，今年決定不參與執法。 路透社
10名左右的裁判也因顧慮新冠肺炎，今年決定不參與執法。 路透社

受新冠肺炎延遲開季的大聯盟將於24日開幕，但除道奇隊強投普萊斯（David Price）、國民隊辛默曼（Ryan Zimmerman）和紅雀隊火球男希克斯（Jordan Hicks）等球星選擇退出本季賽程，10名左右的裁判也因顧慮新冠肺炎，今年決定不參與執法。

《美聯社》接獲兩名消息來源匿名通知這項消息，目前官方並沒相關通知。大聯盟共有76名全職裁判，超過20人年紀從55歲起跳，最年長的魏斯特（Joe West）和戴維斯（Gerry Davis）皆是67歲。

高齡者是新冠肺炎染疫的高危險群，裁判若因年紀或健康考量等因素選擇退出本季，仍會獲得薪資；新冠肺炎期間，大聯盟和裁判也達成協議，就算賽季受疫情影響，裁判最少仍能獲得原本薪資的百分之37.5。

目前許多球隊都開始隊內比賽和模擬賽，裁判也「上工」，本季將會有許多「3A」裁判加入為期兩個月的賽季執法，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）樂觀其成，他說：「這給大家有了機會，有些年輕成員將成為一季的大聯盟裁判，這很有趣。」

大聯盟 道奇 Ryan Zimmerman

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