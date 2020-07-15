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今高溫略降仍熱！熱帶低壓結構鬆散 吳德榮：防局部大雨及強風

昔日鐵捕波西本季空白 名人堂之路更加崎嶇

聯合新聞網 / 陳志強
巨人名捕波西為了家人的健康著想，決定「球具款款、打包回家」，放棄今年球季後使得他的生涯安打暫時停在1380支、全壘打140轟。 歐新社
巨人名捕波西為了家人的健康著想，決定「球具款款、打包回家」，放棄今年球季後使得他的生涯安打暫時停在1380支、全壘打140轟。 歐新社

疫情未平，大聯盟開季充滿疑慮與不安，包括父母是醫療人員的兄弟檔投手羅斯（Joe Ross）、羅斯（Tyson Ross）、為家人著想的國民老將辛默曼（Ryan Zimmerman）、外野手馬卡基斯（Nick Markakis）、右投手赫南德茲（Felix Hernandez）、李克（Mike Leake）、轉戰洛杉磯的強投普萊斯（David Price）等人，皆表明放棄本季薪水、2021年再戰。「參賽與否」並無對錯，純粹選擇不同而已，各有各的考量，經濟與健康、挑戰與避險，天秤兩端孰輕孰重，對每個人都有不一樣的著眼點，造就不同的判斷和取捨，球迷都該理解與尊重，畢竟卸下「球員」這個身分、離開球場後也就僅是個平凡人，有著需要面對的各種疑難雜症，面對未知病毒，難免有程度不一的緊張焦慮。

名投普萊斯本季被紅襪交易到道奇，原本的年薪高達3200萬美元，但為了自己和家人、朋友的安全著想，他也忍痛選擇退出比賽。 美聯社
名投普萊斯本季被紅襪交易到道奇，原本的年薪高達3200萬美元，但為了自己和家人、朋友的安全著想，他也忍痛選擇退出比賽。 美聯社

有些球員義無反顧為新賽季磨刀霍霍，有些球員則毫無懸念「斷捨離」，就像舊金山巨人的捕手波西（Buster Posey），便在上個周末宣布不參與2020年球季，原因是他與妻子最近剛領養了一對早產雙胞胎，徵詢醫師意見、考量新生兒的狀況後，他願意為了家人，暫別熟悉的紅土，球團亦發表聲明：「全力支持波西的決定，他的缺席對我們而言是顯著損失，但我們還是會持續向前，明年再一同奮戰。」

儘管波西上季許多項打擊數據創新低，但仍出賽114場，其中96場是先發捕手，對於巨人而言有舉足輕重的影響力，根據預測，巨人開季捕手將改由30歲布蘭特力（Rob Brantly）扛起，他生涯只蹲過113場比賽、932.2局（對比波西：987場、8399.2局），只是個過渡期人選，值得觀察的是陣中「大物」巴特（Joey Bart）會不會因此提早登上大聯盟？年僅23歲的他是2018年首輪第二順位的潛力股，在官網版本百大新秀名列第14名，去年已攀上2A，前景看好，有被列進巨人2020年60人名單。

新秀巴特是巨人未來接班波西的熱門人選，本季或許有機會因為波西的缺席而提早挑戰大聯盟。 2020 Bowman Chrome 球員卡
新秀巴特是巨人未來接班波西的熱門人選，本季或許有機會因為波西的缺席而提早挑戰大聯盟。 2020 Bowman Chrome 球員卡

長江後浪推前浪，而「前浪」波西已33歲，當初和巨人的九年長約即將進入倒數階段（2013年至2021年，附帶2022年球團選擇權），累積11年大聯盟資歷的他，不免俗會令球迷探討、好奇未來進入名人堂的可能性，要知道他可是擁有3枚冠軍戒指、4座銀棒獎、拿過新人王、最有價值球員、打擊王、金手套、東山再起獎諸多獎項並入選過6次明星賽的一代強打者，昔日風采歷歷在目。

波西的巔峰伴隨「巨人王朝」，2010年新人王、2012年MVP、2014年扛22轟（個人生涯單季次多），這些既定「印象派」光環是他的優勢，然而累積數據尚嫌不足，挑戰名人堂的難度不在話下。

目前名人堂一共有19位捕手，最近的是今年入龕的西門斯（Ted Simmons），最早則要追溯到1939年的艾溫（Buck Ewing），過往評斷名人堂「參考門檻」的指標如「3000安」、「500轟」，談及捕手時總會變得保守，要擔當接球、綜觀全場的責任，打擊向來可遇不可求，但純粹靠著棒子挺進名人堂的捕手更不可能─生涯275轟、卻在第一次獲票選資格就被刷掉的波沙達（Jorge Posada）即是明證。

波西曾為巨人的三次世界大賽立下戰功，手上也有一堆獎項，可惜的是生涯累計成績還太少，缺席一季更是雪上加霜，未來想要挑戰名人堂恐怕會是相當困難。 歐新社資料照片
波西曾為巨人的三次世界大賽立下戰功，手上也有一堆獎項，可惜的是生涯累計成績還太少，缺席一季更是雪上加霜，未來想要挑戰名人堂恐怕會是相當困難。 歐新社資料照片

波西有平均以上的守備功力背書，但生涯安打數衝破2000支不容易（目前1380安，本季空白可能少掉大約50支），若一季大約120安的緩慢速率推進，還需要五個球季，屆時波西就38歲了，除非生涯晚期和前輩茂爾（Joe Mauer）一樣改守一壘能有所回春、維持健康，才有機會達成里程碑，至於全壘打更難達到200轟（目前140轟）。生涯打擊率目前下滑至3成02，也幾乎沒指望在退休之際保住「三成」關卡。

已退休的茂爾生涯2123安、紅雀38歲莫里納（Yadier Molina）本季也可望達陣（目前1963安），他倆和波西同屬這個世代的經典「本壘指揮官」，職涯也都還沒轉過隊，蔚為佳話，然而波西已呈現衰退，追趕腳步充滿變數，「本季直接空白」是危機也是轉機，若能好好休養身體、擺脫傷痛、儲備明年體力，不無機會反彈，但可以確定的是，波西做了他認為正確且不會後悔的決定：家人優先，個人成就暫擱一旁，如果好人總有好報，那未來等著波西的「福報」，或許會很值得期待。

巨人 Buster Posey Joe Mauer David Price

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