陳偉殷登板新北狂飆球速 下一步？陳：做好一切準備

旅美球星陳偉殷遭美職水手隊釋出後，未來動向引發各界關注，目前人在台灣的他，也積極尋求各種練習機會，維持最佳狀態，日前來到新北市棒球場與新北成棒隊交流，對於職涯下一步他並未多談，僅說「我現在唯一專注的，就是讓自己為接下來的一切做好準備」。

陳偉殷日前在臉書上傳與新北成棒隊的模擬比賽，雖未公開所在地點，但有網友眼尖發現，應在三重棒球場，影片中僅呈現陳偉殷投出4球，不過球球力道強勁，捕手接球進手套的聲音相當紮實。

據現場人員透露，他早上9點就到球場熱身，先在牛棚投捕後，便登板與新北成棒隊員模擬投打，一輪40球，中間休息5到10分鐘，持續到中午12點才結束，過程毫不馬虎。

新北體育處指出，每年5月到8月為新北成棒隊夏季集訓，近期安排技術訓練及模擬比賽，非常開心能與重量級投手陳偉殷交流，每個球員都迫不及待上場練打，陳偉殷也在練習後無私分享投球經驗，並說「很開心有這樣訓練交流機會。」

對於外界關心的下一步，陳偉殷則未多談，僅表示「我現在唯一專注的，就是讓自己為接下來的一切做好準備」，據悉，他接下來也將持續與各地棒球隊交流，維持最好狀態。