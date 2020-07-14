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MLB／雙城隊內訓練意外 巴克斯頓傷左腳退場
大聯盟開季倒數，雙城隊中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天卻傳出傷情，他隊內比賽為追逐隊友克魯茲（Nelson Cruz）的深遠飛球，意外傷了左腳，所幸球隊評估問題不大。
雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）表示，球團對巴克斯頓狀況保持樂觀態度，「相對幸運來說，最近一次檢查沒有任何狀況，我把這視為好兆頭，但我們今晚也會進行更多評估，明天再看有什麼進展。」
波德利表示，目前巴克斯頓似乎問題不大，但球團仍會謹慎以對，「我們都知道，任何時刻有成員進場，你會想確保他不會提前離場，我們會確保他有接受醫療團隊完整檢查。」
巴克斯頓是為了接克魯茲一顆飛球受傷，這顆飛球受風勢影響，迫使巴克斯頓要改變方向，但在變換行徑路線中卻痛苦跌倒。
去年巴克斯頓曾因肩膀傷勢賽季提前報銷，過去4季他僅在2017賽季出賽超過百場。
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