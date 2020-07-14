MLB／可能染疫？小熊總教練缺席練球

大聯盟開季倒數，聯盟為所有球團進行新冠肺炎檢測，檢測結果也影響許多隊伍的訓練計畫，小熊隊的新任總教練羅斯（David Ross）和球隊另5位「一級」成員就因檢測結果未出爐，缺席球隊今天（美國時間周一）訓練。

羅斯等人是當地上周六進行新冠肺炎檢測，小熊球團表示，預計當地周一稍晚檢測結果就能出爐。

「我們決定謹慎行事，所以我和5位成員沒有參與今天早上的訓練。」羅斯發出的聲明表示，現階段都要小心行事，6人選擇缺席訓練相信是很明智的決定。

羅斯的說法其來有自，6人檢測結果延遲出爐，是因其中一個梯次的檢測結果出現陽性反應，6人因此都要重新檢測。

投手教練哈特維（Tommy Hottovy）今天暫代羅斯工作，他表示當檢測結果有陽性反應，重新檢測是必要措施。

小熊上周曾等待檢測結果出爐而延遲訓練，國民隊和巨人隊等也遇類似情形，小熊三壘手布萊恩（Kris Bryant）還公開批評聯盟檢測速度太慢、流程不夠順暢。