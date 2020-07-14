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MLB／特別球衣出賽 藍鳥紀念老戰友

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
費南德斯。擷圖自 隊官方推特
費南德斯。擷圖自 隊官方推特

1992年世界大賽貢獻9分打點，費南德斯（Tony Fernandes）成為藍鳥隊6戰擊敗費城人隊的功臣之一，今年2月他因病離世，藍鳥決定將球衣左袖印上費南德斯的1號背號，紀念這位永遠的戰友。

藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）今天發表的聲明中提到，很少有球員能像費南德斯影響力遍及球隊和球迷，「除了他出色的生涯數字、成就和榮譽，他打球的方式也能引起球迷共鳴。」

費南德斯患有腎臟疾病，美國時間今年2月16日過世，享年57歲；他是藍鳥許多紀錄保持者，包括1450場出賽、1583支安打、72支三壘打都是隊史紀錄。

總計費南德斯在聯盟17個球季中，為藍鳥就打了12個球季，平均打擊率2成88，他也曾效力教士隊、大都會隊、洋基隊等。

藍鳥 大都會 費城人

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