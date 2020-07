MLB／特別球衣出賽 藍鳥紀念老戰友

1992年世界大賽貢獻9分打點,費南德斯(Tony Fernandes)成為藍鳥隊6戰擊敗費城人隊的功臣之一,今年2月他因病離世,藍鳥決定將球衣左袖印上費南德斯的1號背號,紀念這位永遠的戰友。

藍鳥總裁夏皮洛(Mark Shapiro)今天發表的聲明中提到,很少有球員能像費南德斯影響力遍及球隊和球迷,「除了他出色的生涯數字、成就和榮譽,他打球的方式也能引起球迷共鳴。」

費南德斯患有腎臟疾病,美國時間今年2月16日過世,享年57歲;他是藍鳥許多紀錄保持者,包括1450場出賽、1583支安打、72支三壘打都是隊史紀錄。

總計費南德斯在聯盟17個球季中,為藍鳥就打了12個球季,平均打擊率2成88,他也曾效力教士隊、大都會隊、洋基隊等。

For you, Tony 💙



To pay tribute to the life and legacy of Tony Fernandez, we will wear a commemorative No. 1 uniform patch for the 2020 season. pic.twitter.com/pwscaoWkNi