聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／特別球衣出賽 藍鳥紀念老戰友
1992年世界大賽貢獻9分打點，費南德斯（Tony Fernandes）成為藍鳥隊6戰擊敗費城人隊的功臣之一，今年2月他因病離世，藍鳥決定將球衣左袖印上費南德斯的1號背號，紀念這位永遠的戰友。
藍鳥總裁夏皮洛（Mark Shapiro）今天發表的聲明中提到，很少有球員能像費南德斯影響力遍及球隊和球迷，「除了他出色的生涯數字、成就和榮譽，他打球的方式也能引起球迷共鳴。」
費南德斯患有腎臟疾病，美國時間今年2月16日過世，享年57歲；他是藍鳥許多紀錄保持者，包括1450場出賽、1583支安打、72支三壘打都是隊史紀錄。
總計費南德斯在聯盟17個球季中，為藍鳥就打了12個球季，平均打擊率2成88，他也曾效力教士隊、大都會隊、洋基隊等。
For you, Tony 💙— Toronto Blue Jays (@BlueJays) July 13, 2020
To pay tribute to the life and legacy of Tony Fernandez, we will wear a commemorative No. 1 uniform patch for the 2020 season. pic.twitter.com/pwscaoWkNi
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言