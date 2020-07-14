MLB／紅雀火球男out！希克斯這季不打了

想看紅雀隊火球男希克斯（Jordan Hicks）飆球速，這季確定不會實現，紅雀宣布克斯因健康考量，選擇退出受新冠肺炎延遲並縮水的賽季。

23歲的希克斯動輒破百英里的球速，是紅雀備受期待的投手；他高中被診斷出有第一型糖尿病，去年6月底右手再動了手肘韌帶置換手術，不過近期已經加入球隊在主場布希體育場（Busch Stadium）的訓練，但今天他在社群平台宣布，經過深思熟慮後不會參加今年賽季。

「經過長足思量和考慮，我選擇退出2020球季。」希克斯開宗明義說明決定，「感謝紅雀和隊友們支持我的選擇，我會期待成為紅雀2021年贏得世界大賽的成員，也會運用我的平台提升大家對糖尿病的認識。」

紅雀總經理莫札里亞克（John Mozeliak）表示，尊重也了解希克斯的選擇，「我們祝福他一切都好，他從手肘手術中持續康復，我們也會期待他2021賽季回歸。」

上季動刀前，希克斯成績是2勝2敗、14次救援，投手自責分率3.14，曾飆出時速105英里（約169公里）的快速球，是紅雀牛棚重要戰力，本季確定缺席，海斯利（Ryan Helsley）和加列戈斯（Giovanny Gallegos）預計要分擔局數。

包括道奇隊強投普萊斯（David Price）、國民隊辛默曼（Ryan Zimmerman）、卡斯提歐（Welington Castillo）、洛磯隊外野手戴斯蒙（Ian Desmond）和勇士隊外野手馬卡基斯（Nick Markakis）等球員，都選擇退出今年賽季。