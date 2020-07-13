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MLB亞特蘭大勇士不改隊名 戰斧手勢存廢待定

中央社 / 亞特蘭大12日綜合外電報導

美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天在寄給持季票球迷的電郵指出，球團將維持現在的隊名，但正在評估是否保留揮舞戰斧的手勢和戰歌。

經營Uni Watch部落格的運動時尚作家魯凱斯（Paul Lukas）上傳一段文字，聲稱是摘錄自勇士球團發給持季票球迷的電郵，並附上這封電郵的全文連結。勇士稍後證實此事。

勇士這封電郵表示：「勇士尊崇、尊敬並重視美國原住民族群。作為一個組織，我們向來由我們的多元性以及對每個人的尊重取得力量，這永遠不會改變。」

勇士球團指出：「我們經過對話之後，不考慮更改勇士隊名，不認為有此必要。我們非常尊重並且崇敬我們的隊名，一直與我們維持有意義關係的原住民族群也是如此。我們將永遠是亞特蘭大勇士。」

至於自上世紀90年代即流行於勇士球迷的揮舞戰斧手勢，勇士球團表示：「由於事涉球迷的感受，包括揮戰斧手勢在內，這是我們與諮詢小組有待研商的諸多問題之一。」

勇士球團說：「前外野手桑德茲（Deion Sanders）效力勇士隊時，戰斧手勢普獲球迷喜愛，而且至今持續激勵場上的球員。有鑑於此，我們將繼續傾聽美國原住民族群與我們的球迷、球員與歷來隊職員的意見，以確保我們在球迷感受這方面作出明智的決定。」

勇士球團表示，正與原住民族群與部落領袖合作，並考慮多項聯合倡議，包括「在球場內作表彰原住民的永久性展示，設計商品及以其他方式贊助美國原住民母語，還有與美國原住民內容生產者合作，展現原住民部落與部落領袖對我們歷史與族群的正面影響」。

大聯盟 MLB

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